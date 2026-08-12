Druck- und Medienbranche fordert faire Wettbewerbsbedingungen

Wien (OTS) -

Hohe Kosten, zunehmende Bürokratie und schwierige Wettbewerbsbedingungen setzen die heimische Druck- und Medienbranche unter Druck. Das aktuelle Stimmungsbild des Verband Druck Medien unter den Betrieben zeigt klare Forderungen an die Politik: Niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Verwaltungsaufwand, faire Chancen bei öffentlichen Vergaben und bessere Voraussetzungen für Zukunftsinvestitionen.

59 Prozent der befragten Unternehmen erwarten 2026 einen geringeren Umsatz als im Vorjahr, nur zwölf Prozent rechnen mit einem moderaten Plus. Auch die aktuelle Auftragslage wird nur mit Befriedigend bewertet. Die Unternehmen kämpfen neben hohen Kosten vor allem mit gestiegenem Verwaltungsaufwand (60%), rechtlichen Unsicherheiten bei Sachbezügen (48%) und zunehmender öffentlicher Auftragsvergabe an Unternehmen aus dem Ausland (38%).

Klare Erwartungen an die Politik

„ Die Rückmeldungen unserer Mitgliedsbetriebe sind eindeutig: Sie brauchen Rahmenbedingungen, die unternehmerisches Handeln erleichtern und Investitionen ermöglichen “, betont Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien Österreich. Um die Unternehmen zu entlasten und Innovation „Made in Austria“ zu fördern, braucht es aus Sicht des Verband Druck Medien nur vier Punkte: