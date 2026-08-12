FORSTINGER bestätigt erfolgreichen Turnaround

Tulln/NÖ (OTS) -

Der Sanierungskurs von FORSTINGER trägt nachhaltig Früchte: Nachdem sich der wirtschaftliche Turnaround bereits im vergangenen Geschäftsjahr abgezeichnet hatte, wird das operative Ergebnis 2026 nun wieder klar positiv ausfallen.

„Unser konsequenter Fokus auf Auto, Werkstattservice und transparente Fixpreisangebote erweist sich als absolut richtig“, sagt FORSTINGER-Geschäftsführer Rudolf Bayer. „Während wir im Vorjahr noch einen Verlust verzeichnet haben, rechnen wir heuer mit einem Ergebnisplus. Die Rückkehr in die Gewinnzone ist damit gelungen.“

Werkstattgeschäft wird zum Wachstumstreiber

Besonders dynamisch entwickelt sich der Werkstättenbereich, der mittlerweile zu einem zentralen Wachstumsmotor geworden ist. Lag der Service-Anteil am Umsatz vor zwei Jahren noch bei 8 Prozent, stieg er im Vorjahr bereits auf 15 Prozent und liegt derzeit bei 18 Prozent – eine Steigerung von rund 25 Prozent. Ausschlaggebend dafür ist, dass man als einziger Anbieter die Kombination aus Zubehör, Ersatzteilen und Fachwerkstattleistungen anbieten kann, großteils zu sehr attraktiven Fixpreisen. „Unsere Kund:innen schätzen diesen Rundum-Service, das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität, Transparenz und Planbarkeit“, so Bayer. Vor allem Reparaturleistungen, Öl- und Reifenservice sowie §57a-Überprüfungen verzeichnen deutliche Zuwächse. Auch der schneereiche Winter und das steigende Kostenbewusstsein vieler Autofahrer:innen wirkten sich positiv auf die Nachfrage aus. Auch die österreichweite Präsenz – mittlerweile ist man auch Partner des jö Bonus Clubs – mit entsprechender Bewerbungsmöglichkeit und Skalierbarkeit ist von Vorteil.

Mehr Standorte geplant – Autohausbesitzer:innen bitte melden

Auf Basis der positiven Entwicklung soll das Filial- und Werkstättennetz weiter ausgebaut bzw. optimiert werden – selbstverständlich im Rahmen eines weiterhin äußerst strikten Kostenmanagements. Geschäftsführer Bayer: „Wir suchen Autohäuser“. Bei der Akquise will man ähnlich vorgehen wie an den drei Standorten, wo man dieses Konzept bereits erfolgreich umgesetzt hat. In Neunkirchen wurde im Vorjahr das ehemalige Autohaus Zezula übernommen. Ähnlich war es beim aufgelassenen Betrieb von Toyota Frey in Wien-Floridsdorf und beim früheren Autohaus Koinegg in Baden. Gesucht wird in einer Größe von 700m2 bis 1.000m2. Der Schauraum wird zum FORSTINGER-Shop, die Werkstätten übernimmt man und sie sollten 2–4 Arbeitsplätze aufweisen mit Berechtigung zur §57a-Überprüfung.

„Die Babyboomer gehen in Pension und für ihren Betrieb findet sich möglicherweise keine Nachfolge-Lösung“, sagt Bayer. FORSTINGER will die Betriebe vorzugsweise mieten. Man kann sich aber auch andere Lösungen vorstellen. Gesucht wird in ganz Österreich. Interessenten melden sich am besten direkt bei der Geschäftsführung ([email protected]).

Über FORSTINGER

Das Unternehmen mit Sitz in Tulln/NÖ und einem Umsatz von rund 75 Mio. EUR (Wirtschaftsjahr 2025) ist der führende österreichische Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile. Es beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter:innen und unterhält 69 Filialen in ganz Österreich, an die 68 Fachwerkstätten angeschlossen sind. FORSTINGER ist der einzige Anbieter in ganz Österreich, der Zubehör, Ersatzteile sowie Fachwerkstattleistungen flächendeckend, preislich attraktiv und offen für alle anbietet.

Die Kombination aus Produkt und Fachwerkstatt sorgt für serviceorientierte One-Stop-Shop-Lösungen. FORSTINGER steht seinen Kund:innen bei sämtlichen Belangen rund um’s Auto zur Seite - mit Kundenservice, kompetenter Beratung und Dienstleistungen. Produkte aus dem Shop - attraktive Eigenmarken sowie Markenprodukte - können sofort eingebaut werden. Beim Auto inkludieren die umfassenden Fachwerkstatt-Leistungen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich auch §57a Überprüfungen, Reparatur und Wartung von E-Autos bis hin zu Reifenservice und -depot. Die meisten Fachwerkstätten sind auch BOSCH Modulpartner – eine Qualitätsauszeichnung für Werkstätten. Services laut Herstellervorgaben können professionell gemacht werden und die Garantie- und Gewährleistung der Hersteller bleibt somit erhalten.

In den digitalen Bereich wird gezielt investiert. Seit 2026 ist FORSTINGER auch jö Bonus Club Partner. Damit können jö Mitglieder nun auch beim Werkstattservice und beim Kauf von Fahrzeugzubehör Ös sammeln und einlösen.

https://www.forstinger.com/