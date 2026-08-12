  • 12.08.2026, 10:00:33
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Lager werden zum Wettbewerbsfaktor: Warum Unternehmen ihre Intralogistik jetzt neu denken müssen

Der Trend Report 2026 von Toyota Material Handling zeigt warum Intralogistik zur strategischen Managementaufgabe wird

Die Zukunft der Logistik entsteht im Zusammenspiel: Automatisierung, digitale Transparenz, intelligente Energieversorgung und moderne Sicherheitskonzepte schaffen die Basis für mehr Produktivität und Resilienz.

Die Anforderungen an Unternehmen haben sich grundlegend verändert. Lieferfähigkeit, Energieeffizienz, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit müssen heute gemeinsam gedacht werden. Intralogistik entwickelt sich damit von einem Kostenfaktor zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor

Mag. Oskar Zettl, Geschäftsführer von Toyota Material Handling Austria

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Wien/Laxenburg (OTS) - 

Lange Zeit galt die Intralogistik als rein operativer Bereich im Hintergrund. Heute entwickelt sie sich zunehmend zu einem strategischen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Dafür sorgen steigende Energiekosten, anhaltender Fachkräftemangel, geopolitische Unsicherheiten, neue regulatorische Anforderungen und der rasche technologische Wandel. All diese Faktoren erhöhen den Druck auf Unternehmen, ihre Lager- und Materialflüsse grundlegend neu auszurichten. Der aktuelle Trend Report 2026 von Toyota Material Handling Europe zeigt, welche Entwicklungen die Branche künftig prägen und wo Unternehmen investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht eine einzelne Technologie, sondern das Zusammenspiel mehrerer Entwicklungen. Während Künstliche Intelligenz derzeit die öffentliche Diskussion dominiert, sehen Logistikverantwortliche vor allem die Automatisierung kompletter Lagerprozesse als wichtigsten Hebel für mehr Produktivität und Resilienz. Gleichzeitig gewinnen digitale Transparenz entlang der gesamten Lieferkette, intelligente Energieversorgung sowie moderne Sicherheitskonzepte zunehmend an Bedeutung.

Die Anforderungen an Unternehmen haben sich grundlegend verändert. Lieferfähigkeit, Energieeffizienz, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit müssen heute gemeinsam gedacht werden. Intralogistik entwickelt sich damit von einem Kostenfaktor zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor“, erklärt Mag. Oskar Zettl, Geschäftsführer von Toyota Material Handling Austria.

Der Report identifiziert acht zentrale Themenfelder, die die Entwicklung der Intralogistik im Jahr 2026 bestimmen. An erster Stelle steht die fortschreitende Automatisierung von Lagerung, Kommissionierung, innerbetrieblichen Transporten sowie Be- und Entladeprozessen. Ziel ist es, die Produktivität zu steigern, Fehlerquoten zu reduzieren und gleichzeitig die Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt zu verringern.

Parallel dazu verändert Künstliche Intelligenz zunehmend die Steuerung logistischer Prozesse. Anwendungen reichen von Nachfrageprognosen über Flottenmanagement und Predictive Maintenance bis hin zur Optimierung von Lagerbeständen und Materialflüssen. KI entwickelt sich damit von einer Zukunftstechnologie zu einem konkreten Werkzeug für effizientere und wirtschaftlichere Abläufe.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Energiemanagement. Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Flurförderzeugen und automatisierten Systemen wird Energie selbst zum strategischen Produktionsfaktor. Unternehmen investieren verstärkt in intelligentes Lastmanagement, dynamische Ladeprozesse, Batteriespeicher und eigene Energieerzeugung, um Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen zu verbessern.

Auch regulatorische Anforderungen verändern die Rolle der Intralogistik nachhaltig. ESG-Berichtspflichten, Dekarbonisierung und neue Transparenzanforderungen entlang der Lieferkette machen Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil unternehmerischer Entscheidungen. Gleichzeitig gewinnen digitale Plattformen und durchgängige Transparenz über sämtliche Material- und Warenströme an Bedeutung, um Lieferketten robuster und planbarer zu gestalten.

Die erfolgreichsten Unternehmen werden künftig jene sein, die Digitalisierung, Automatisierung, Energie und Nachhaltigkeit nicht als Einzelprojekte betrachten, sondern als zusammenhängende Strategie. Genau dort entstehen die größten Produktivitäts- und Wettbewerbsvorteile“, so Dipl.-Ing. Josef Dax, Director Sales & Logistics Solutions bei Toyota Material Handling Austria.

Der Trend Report basiert auf Einschätzungen führender Logistikexperten und analysiert die wichtigsten technologischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Entwicklungen, die die europäische Intralogistik in den kommenden Jahren prägen werden.

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Vorschau Bild von Dipl.-Ing. Josef Dax, Director Sales & Logistics Solutions bei Toyota Material Handling Austria, sieht in der vernetzten Betrachtung von Digitalisierung, Automatisierung, Energie und Nachhaltigkeit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen. [Bild, 5.07MB]
Vorschau Bild von Mag. Oskar Zettl, Geschäftsführer von Toyota Material Handling Austria, sieht die Intralogistik zunehmend als strategischen Wettbewerbsfaktor – insbesondere angesichts steigender Anforderungen an Lieferfähigkeit, Energieeffizienz, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit. [Bild, 5.04MB]

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