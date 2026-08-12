  • 12.08.2026, 09:59:02
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SPÖ-Seltenheim zu IMAS-Umfrage: „FPÖ hetzt und spaltet, SPÖ sorgt für Ordnung und stärkt Zusammenhalt“

Wien (OTS) - 

Laut einer aktuellen IMAS-Umfrage sehen zwei Drittel der Bevölkerung Österreich als gespaltenes Land. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sind diese Zahlen besorgniserregend und zeigen, wie wichtig der volle Einsatz der SPÖ für Zusammenhalt ist. „Die SPÖ steht für ein klares Motto: ‚Ordnen statt Spalten‘. Gerade in schwierigen Zeiten braucht es eine Politik, die eingreift und die Dinge in Ordnung bringt. Genau dafür sorgen Andreas Babler und das SPÖ-Regierungsteam. Wir bekämpfen die Teuerung, ordnen das Asylsystem und investieren in Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt und Klimaschutz“, so Seltenheim, der scharfe Kritik an Kickl und der FPÖ übt: „Die FPÖ hetzt und spaltet und dividiert die Gesellschaft auseinander. Feindbilder und Polarisierung bestimmen die Politik von Chaos-Kickl und der blauen Truppe. Die FPÖ packelt mit Rechtsextremen, betet Kriegs- und Teuerungstreiber Trump an und spricht mitten in einer historischen Dürrephase von ‚Hitze-Panik‘. Mit ihrer Politik der Spaltung verschärfen Kickl und Co. Probleme, statt sie zu lösen“, so Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die FPÖ hat keine Lösungen und steht immer auf der falschen Seite“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ Probleme löst und konsequent daran arbeitet, das Leben der Menschen leichter zu machen. „Die SPÖ hat die Mietpreisbremse, günstigeren Strom und die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel für ein leistbares Leben durchgesetzt. Mit dem Gesundheitsreformfonds verbessern wir die wichtige wohnortnahe Primärversorgung, mit der Aktion 55Plus schaffen wir Chancen für ältere Arbeitnehmer*innen und mit der Hitzeschutzverordnung und Erleichterungen beim Einbau von Klimaanlagen stärken wir den Schutz vor Hitze“, so Seltenheim, der festhält: „Im Gegensatz zur FPÖ macht die SPÖ Österreich jeden Tag besser und sorgt für Ordnung und Gerechtigkeit.“ (Schluss) ls/bj

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