AK Stichproben-Preismonitor: Teures Leitungswasser in vielen Wiener Lokalen!

Wien (OTS) -

Nur drei von 30 geprüften Lokalen servieren Leitungswasser gratis, 23 drehen an Preisschrauben, auch wenn Speisen oder andere Getränke bestellt werden. Ein halber Liter Wasser kostet bis zu 3,60 Euro. Das zeigt ein AK Stichproben-Preismonitor in 30 Wiener Restaurants und Kaffeehäusern. Leitungswasser soll kostenlos bleiben, wenn Gäste andere Getränke oder Speisen bestellen, verlangt die AK.

Wenn der Preis in der Speisekarte ausgezeichnet ist, darf Leitungswasser in Österreich verrechnet werden. Die AK wollte wissen, ob Leitungswasser in Lokalen in Rechnung gestellt wird und was dafür verlangt wird.

Konkret zeigt der AK Stichproben-Preismonitor:

+ Kostenpflichtig: 23 von 30 geprüften Gasstätten kassieren fürs Leitungswasser, auch wenn im Lokal gegessen wird oder andere Getränke bestellt werden. Sie verlangen für einen halben Liter Leitungswasser zwischen 0,80 und 3,60 Euro, für einen viertel Liter zwischen 0,40 und 1,80 Euro.

+ Kostenlos: In drei von 30 Lokalen ist Leitungswasser gratis, auch für aufgespritzte Limos.

+ Gratisfalle: In vier von 30 Gaststätten ist zwar ein Glas Wasser gratis, wenn man andere Getränke konsumiert. Jedoch für aufgespritzte Limonaden mit Leitungswasser auf 0,5 Liter (Apfel oder Orange) wird hier abkassiert. In drei Lokalen ist es umgekehrt – hier wird ein Glas Leitungswasser in Rechnung gestellt, aber das Aufspritzen einer Limo mit Wasser ist gratis.

+ Aufpreis: Der Aufpreis für mit Leitungswasser auf 0,5 Liter aufgespritzte Limonaden – etwa Apfel oder Orange – beträgt je nach Lokal zwischen 0,30 und zwei Euro. Das verlangen 24 von 30 Lokalen.

+ Preisaufschlag: Im Vergleich zur AK Erhebung im Jahr 2014 haben sich die Durchschnittspreise für 0,5 Liter Leitungswasser in Wiener Lokalen um 47,5 Prozent verteuert (2014: 1,39 Euro; 2026: 2,05 Euro). Die Inflation stieg im Vergleichszeitraum um 44 Prozent.

„Leitungswasser soll gratis bleiben, wenn im Lokal gegessen wird oder andere Getränke bestellt werden“, fordert Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Abteilung Konsument:innenpolitik. „Bei Kosten von nur 2,27 Euro für 1.000 Liter Wasser aus der Leitung sollte zumindest ein angemessener Preis verlangt werden.“

Zum AK Stichproben-Preismonitor: Die AK hat zwischen 19. Juni und 8. Juli die Preise für Leitungswasser in 30 Wiener Restaurants und Kaffeehäusern erhoben.

SERVICE: Den AK Stichproben-Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/leitungswasser.