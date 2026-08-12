Neue Ausstellungen und aktuelle Kulturvermittlungsprogramme

St. Pölten (OTS) -

Heute, Mittwoch, 12. August, findet in der NÖ Volkssternwarte des Vereins Antares NÖ Amateurastronomen in Michelbach wieder eine öffentliche Sternwarteführung inklusive Himmelsbeobachtung und Astronomievortrag statt. Ab 18.30 Uhr stehen dabei aus aktuellem Anlass die partielle Sonnenfinsternis und der Perseiden-Sternschnuppenschauer im Mittelpunkt. Nähere Informationen unter 0664/73122973, e-mail [email protected] und www.noe-sternwarte.at.

Morgen, Donnerstag, 13. August, geht es im Rahmen der historischen Handwerkskurse für Kinder im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya um das Filzen; Beginn ist um 14 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02577/84180, e-mail [email protected] und www.mamuz.at.

„Buntes Sommergezwitscher“ erfüllt morgen, Donnerstag, 13. August, das Haus der Wildnis in Lunz am See, wenn Kinder ab sechs Jahren ab 10 Uhr im Rahmen von „Habis Ferienspiel“ Vogelstimmen erkennen und Arten kennenlernen können. Nähere Informationen unter 07486/21122, e-mail [email protected] und www.wildnisgebiet.at/haus-der-wildnis.

Handwerkskunst hautnah erleben kann man auf der Schallaburg von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. August, bei den „KunstWerkTagen“ in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Rund 80 Ausstellende offerieren dabei im Schlossgarten und in der historischen Schießstätte jeweils von 9 bis 18 Uhr Kunst, Schmuck und Design aus Keramik, Textilien, Glas, Holz, Metall und mehr. Nähere Informationen und Karten unter 02754/6317, e-mail [email protected] und www.schallaburg.at.

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten veranstaltet am Samstag, 15., und Sonntag, 16. August, jeweils ab 11 Uhr wieder vertiefende Einblicke in die Geschichte und Natur des Landes Niederösterreich bietende Museumstouren mit dem Vermittlungsteam. Am Dienstag, 18. August, folgt ab 11.30 und 14 Uhr ein „Tierischer Dienstag“ mit der Führung „Das Museum als Zoo“ sowie einer anschließenden Tierfütterung im Museumsgarten bzw. von 13 bis 17 Uhr ein Sommerspecial mit Experimentierstationen wie einem Erdbebensimulator oder einer Mikroskopie-Station. Zudem geht am Dienstag, 18. August, die erste von zwei „Fledermausnächten“ über die Bühne: Gemeinsam mit der Fledermausexpertin Katharina Bürger begibt man sich dabei ab 19 Uhr auf die Suche nach den lautlosen Jägern und kann mit etwas Glück die Fledermäuse bei ihren nächtlichen Aus- und Jagdflügen in freier Wildbahn beobachten. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at.

Im Atelier der Kunstmeile Krems stehen bei der nächsten „Family Factory“ am Samstag, 15. August, die „Sommerfarben“ im Mittelpunkt. Mit Temperafarben, buntem Papier, Ölkreiden und Stoffen entstehen dabei ab 14 Uhr leuchtende Kunstwerke zwischen Naturdarstellungen und abstrakten Kompositionen. Nähere Informationen unter 02732/908010 und e-mail [email protected]; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/familyfactory.

In der Kunsthalle Krems wiederum können Kinder und Erwachsene bei einer Familienführung durch die Ausstellung „Robert Rauschenberg. Image and Gesture“ am Sonntag, 16. August, ab 14 Uhr gemeinsam die Welt des Künstlers entdecken und zum Abschluss eigene fantasievolle Bildcollagen zum Mitnehmen gestalten. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.kunsthalle.at.

Am Sonntag, 16. August, gibt auch die Kuratorin Univ. Prof. i.R. Dr. Monika Dachs im Benediktinerstift Altenburg kunsthistorische Einblicke in die Besonderheiten der Sammlungen Arnold und Sainitzer. Nähere Informationen unter 02982/3451-18, e-mail [email protected] und www.stift-altenburg.at.

Ebenfalls am Sonntag, 16. August, bietet das Museum Gugging ab 14 Uhr eine Sonntagsführung durch die Jubiläums-Ausstellung „museum gugging.! 20 jahre kUNSt“ mit ausgewählten Werken 20 Gugginger Künstler und Künstlerinnen. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail [email protected] und www.museumgugging.at.

Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz können sich Kinder und Erwachsene am Sonntag, 16. August, ab 15 Uhr von der Dorfschule bis zur Lehmbaustelle interaktiv „Auf den Spuren von Zieglinde durchs Museumsdorf“ begeben. Nähere Informationen unter 02534/333, e-mail [email protected] und www.museumsdorf.at.

Im Römermuseum Tulln steht am Sonntag, 16. August, ab 14 Uhr die Themenführung „Venus & Co – Schönheit im Alten Rom“ auf dem Programm. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02272/690-189, e-mail [email protected] und www.stadtmuseum-tulln.at.

Schließlich geht es am Dienstag, 18. August, in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems in einer Familienführung „Mit Ziesel & Co durch das Welterbe“; Beginn ist um 14 Uhr. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.lgnoe.at.