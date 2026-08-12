  • 12.08.2026, 09:46:32
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SJ Zivkovic zum Tag der Jugend: Klimapolitik ist Jugendpolitik!

Zum Tag der Jugend kritisiert die Sozialistische Jugend Österreich fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise.

Rekordtemperaturen, Waldbrände und Dürren zeigen immer deutlicher, dass die Klimakrise kein Zukunftsthema mehr ist, sondern längst Realität. Gerade junge Menschen werden mit ihren Folgen noch am längsten leben müssen. Deshalb ist für uns am Tag der Jugend klar: Klimapolitik ist Jugendpolitik

Zivkovic, SJÖ

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Wien (OTS) - 

Die Sozialistische Jugend Österreich fordert anlässlich des Internationalen Tags der Jugend entschlossene Maßnahmen gegen die Klimakrise von der Bundesregierung. „Rekordtemperaturen, Waldbrände und Dürren zeigen immer deutlicher, dass die Klimakrise kein Zukunftsthema mehr ist, sondern längst Realität. Gerade junge Menschen werden mit ihren Folgen noch am längsten leben müssen. Deshalb ist für uns am Tag der Jugend klar: Klimapolitik ist Jugendpolitik“, betont Larissa Zivkovic, Verbandsvorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Für Zivkovic trägt die Bundesregierung deshalb eine besondere Verantwortung: „Junge Menschen leiden unter der Zukunftsangst, mit den fatalen Auswirkungen der Klimakrise leben zu müssen. Die Untätigkeit der Bundesregierung beim Klimaschutz wird langfristig zu existenziellen Bedrohungen führen, wenn nicht sofort weitreichende Maßnahmen gesetzt werden. Gerade Jugendliche werden diese Auswirkungen am längsten spüren.“

Die Ö3-Jugendstudie 2026 unterstreicht den Handlungsbedarf: 69 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Maßnahmen gegen die Klimakrise. „Dass sieben von zehn jungen Menschen mehr Klimaschutz fordern, muss ein Weckruf für die Bundesregierung sein. Wer die Zukunft der Jugend ernst nimmt, darf beim Klimaschutz nicht länger auf der Bremse stehen“, so Zivkovic.

Besonders scharf kritisiert die Sozialistische Jugend den Stillstand im ÖVP geführten Ministerium für Klima und Umweltschutz. „Bundesminister Totschnig hat noch keine einzige Maßnahme gegen die Klimakatastrophe auf den Tisch gelegt und schiebt die Umsetzung eines Klimaschutzgesetzes weiter vor sich her. Gerade junge Menschen, die am längsten mit den Folgen der Klimakrise leben müssen, werden damit politisch im Stich gelassen“, betont Zivkovic.

Abschließend kritisiert die Sozialistische Jugend die Prioritätensetzung der Bundesregierung. „Während Milliarden in Aufrüstung fließen, wird beim Klimaschutz gespart. Junge Menschen brauchen keine leeren Versprechen, sondern politisches Handeln. Für uns ist klar: Geld für Klima statt für Waffen“, so Zivkovic abschließend.

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Jonathan Kaspar, Pressesprecher
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