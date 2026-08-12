Die Stadt Wien Büchereien bieten weit mehr als Bücher

Wien (OTS) -

Die Büchereien der Stadt Wien sind längst mehr als Orte zum Lesen. Neben rund 1,4 Millionen Medien bieten sie zahlreiche Services, die viele noch gar nicht kennen. Ob Schallplatten hören und digitalisieren, moderne Technik im Makerspace ausprobieren oder Alltagsgegenstände ausborgen.

Vinyl Corner: Musik hören, Schallplatten digitalisieren und selbst in die Tasten greifen

Im Vinyl Corner der Hauptbücherei können Besucher*innen aus 876 Schallplatten wählen. Von Pop und Jazz über Klassik, bis Weltmusik ist alles dabei. Aber auch eigene Vinylplatten können mitgebracht, vor Ort angehört und sogar digitalisiert werden. Das entsprechende Gerät kann ab einem Alter von 15 Jahren für zwei Stunden reserviert werden.

Zusätzlich zu den mobilen Schallplattenspielern steht im Vinyl Corner auch ein E-Piano allen Besucher*innen zur Verfügung.

Makerspace: Ideen verwirklichen und neue Technologien ausprobieren

Im Makerspace der Bücherei Neues Landgut stehen Kreativität und Innovation im Mittelpunkt. Besucher*innen können dort moderne Geräte wie 3D-Drucker, Plotter, einen Greenscreen und vieles mehr nutzen um eigene Projekte umsetzen. Regelmäßige Workshops und offene Angebote ermöglichen einen einfachen Einstieg unabhängig von Vorkenntnissen.

Bücherei der Dinge: Ausborgen statt kaufen

Nicht alles, was man braucht, muss man besitzen. In der „Bücherei der Dinge“ können Nutzer*innen in den Zweigstellen Neues Landgut, Schwendermarkt, Weisselbad und Seestadt Aspern zahlreiche Alltagsgegenstände ausleihen. Von Werkzeugen und Küchengeräten bis hin zu Sport- und Freizeitartikeln oder technischer Ausstattung. Das Angebot spart Geld, schont Ressourcen und lädt dazu ein, Neues unkompliziert auszuprobieren.

Open Library: Mehr Flexibilität beim Büchereibesuch

Mit der Open Library können Besucher*innen mit ihrer Büchereikarte ausgewählte Büchereien auch außerhalb der betreuten Öffnungszeiten selbstständig besuchen. Dieses Angebot gibt es bereits in den Zweigstellen Hietzing, Margareten, Neues Landgut und der Seestadt. Damit wird der Büchereibesuch noch flexibler und lässt sich besser mit Beruf, Studium oder Familienalltag vereinbaren.

Die Büchereien der Stadt Wien umfassen 36 Zweigstellen in 21 Bezirken. Mit rund 1,4 Millionen Medien, über 9.600 Veranstaltungen jährlich und mehr als 6,7 Millionen Ausleihen im Jahr 2025 gehören sie zu den größten öffentlichen Bibliothekssystemen Österreichs.

Nähere Infos zu den Angeboten der Büchereien der Stadt Wien finden Sie unter https://buechereien.wien.gv.at/.