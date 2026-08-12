sophie7: Ort für Genuss, Begegnung und Arbeiten im 7. Bezirk in Wien

Salzburg (OTS) -

Im historischen Kenyonpavillon des ehemaligen Sophienspitals hat mit sophie7 eine einzigartige Location im 7. Bezirk in Wien eröffnet. Das Haus versteht sich als neuer Treffpunkt und als Bereicherung für das gesamte Viertel – mit Gastronomie, Bar, Veranstaltungen und Raum für Arbeit und Begegnung. Bis 7. September ist das Restaurant von Dienstag bis Samstag mit Sommer- und Barkarte geöffnet, am 8. September startet der Vollbetrieb. Ein Frühstücksangebot wird folgen. Die Leitung von sophie7 Bar & Restaurant übernehmen Roman Bolschetz und Stephan Zuber gemeinsam. Während Bolschetz den gesamten Servicebereich verantwortet, zeichnet Zuber für die Küche verantwortlich.

Zuber setzt auf saisonale Küche

Für den gastronomischen Bereich von sophie7 bringt Stephan Zuber umfassende internationale Erfahrung aus der Spitzengastronomie mit. Zu seinen Stationen zählen das Tantris in München sowie renommierte Häuser in Paris, darunter das Atelier Joël Robuchon, Hélène Darroze und Ducasse im Hôtel Plaza Athénée. Anschließend führte ihn sein Weg nach Berlin, wo er das Restaurant uma im Hotel Adlon führte. Seine dortige Spezialitätenküche, die japanische Küchenphilosophie mit europäischen Produkten und Techniken verband, wurde von Gault&Millau mit drei Hauben ausgezeichnet. Im Restaurant von sophie7 übersetzt Zuber seine Erfahrung in eine zeitgemäße, unkomplizierte Küche. Der Schwerpunkt liegt auf saisonalen vegetarischen und veganen Gerichten, ergänzt durch Fisch- und Fleischgerichte. „Wir kochen traditionell, aber mit modernem Twist – mit guten Produkten, klarer Vision und immer ein bisschen Überraschung“, sagt Zuber.

Bolschetz setzt auf Vielfalt im Glas

Sommelier Roman Bolschetz und sein Team setzen auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl renommierter Winzer und spannender Entdeckungen zu fair kalkulierten Preisen. An der Bar stehen jeweils sieben alkoholische und sieben alkoholfreie Signature Cocktails auf der Karte. Dazu kommen Frizzante sowie Zwettler Bier – auch alkoholfrei – vom Fass. „Uns geht es um gute Produkte, persönliche Beratung und echte Gastfreundschaft. Genuss soll bei uns hochwertig, aber unkompliziert und zugänglich sein“, sagt Bolschetz.

Mehr als ein Restaurant

Restaurant und Bar sind das Herz von sophie7, aber nur ein Teil des Hauses. Zwei Eventsäle, Meetingräume, Kreativräume im Dachgeschoss, acht Büroräume und Co-Working-Flächen sowie eine großzügige Terrasse machen den denkmalgeschützten Kenyonpavillon zu einem vielseitigen Ort. Hier kann man morgens arbeiten, mittags essen, Meetings und Veranstaltungen abhalten, abends gemeinsam dinieren oder an der Bar den Tag ausklingen lassen. „sophie7 soll ein lebendiger Ort für das gesamte Grätzl sein. Wir wollen ein Haus schaffen, das Menschen zusammenbringt und dem Viertel etwas Neues gibt“, sagt Betreiber Gerald Kolm.

Facts: sophie7 | Apollogasse 21, 1070 Wien | Derzeit Di–Sa, 17–24 Uhr mit Sommer- und Barkarte | Ab 8. September Vollbetrieb: Mo–So, 11–24 Uhr | Küche bis 22 Uhr