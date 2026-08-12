In Graz wird über Europas digitale Zukunft diskutiert: Technology Impact Summit stellt Programm vor

Wien (OTS) -

Wie sehr Künstliche Intelligenz im Alltag angekommen ist, wird vielen Menschen seit Anfang August bewusster: Die Kennzeichnungspflicht der Europäischen Union macht deutlich, dass weite Teile der Werbung schon nicht mehr von Menschenhand gemacht sind. Das ist jedoch nur einer von vielen Aspekten des AI Acts der Europäischen Union, der den Umgang mit einer Technologie regeln soll, die trotz ihrer Omnipräsenz noch in einem frühen Entwicklungsstadium steckt. Wohin die Reise geht und wie sich Europa positionieren kann, diskutiert die dritte Auflage des Technology Impact Summit am 11. November 2026 in Graz unter dem Titel „Europas digitale Zukunft – zwischen Souveränität, Sicherheit und KI-Wettlauf“.

Dienstagabend stellten Markus Fallenböck (Universität Graz) und Magdalena Hankus (Hankus3sixty) die Höhepunkte des hochkarätigen Summits vor, der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik als Diskursplattform verbindet.

Technologieintensive Forschung ist Wohlstandsentwickler

„Die Steiermark ist ein Land der Forschung und Innovationen, in dem Zukunft gestaltet wird. Technologieintensive Wissenschaft ist der Motor, um den Wirtschaftsstandort als Wohlstandsentwickler zu gestalten. Dafür steht der Technology Impact Summit, der die klügsten Köpfe aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt. Sie werden die Arbeitsplätze von morgen definieren“ , sagt Landesrat Willibald Ehrenhöfer (Land Steiermark) in seiner Begrüßung.

„Die großen technologischen Fragen unserer Zeit lassen sich nicht innerhalb einer einzelnen Disziplin beantworten. Aus dieser simplen Überzeugung ist der Technology Impact Summit entstanden, bei dem Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft auf Augenhöhe diskutieren. Technologie verändert unsere Arbeitswelt, Wirtschaft und Gesellschaft. In Graz sprechen wir darüber, welchen Beitrag Österreich zu einer robusten europäischen Souveränität leisten kann“ , betont Fallenböck.

„Innovation entsteht dort, wo Menschen, Perspektiven und Disziplinen zusammenkommen. Der Technology Impact Summit hat sich als Dialogplattform bewährt, die Orientierung gibt und neue Impulse liefert. In drei Monaten widmen wir uns in Graz der Frage, wie Europa im KI-Wettlauf als Sieger durchs Ziel gehen kann“ , meint Hankus.

Mutiger Blick nach vorne

Die dritte Auflage des Technology Impact Summit wird Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (Bundeskanzleramt) eröffnen, bevor sich Agnes Heftberger (Microsoft) in ihrer Opening Keynote Europas digitaler Zukunft widmen wird. Der Frage, wie Europa das Rennen machen kann, gehen in einer Keynote Debate unter anderem Philipp Amann (Europäische Zentralbank), Stefan Mangard (Technische Universität Graz) und Daniel Keinrath (Fonio) nach. Bei der Oxford-Style Debate diskutieren Philipp Töbich (SAP) und Christian Winkelhofer (Accenture) über die Perspektiven einer europäischen KI-Infrastruktur.

Den Blick auf die Welt von morgen und den gesellschaftlichen Impact technologischer Entwicklungen wirft Zukunftsforscher Tristan Horx.

Insights aus Wissenschaft, Forschung und Praxis in Form von Use Cases teilen weiters mit dem Auditorium in der Aula der Universität Graz: Andreas Diensthuber (DaphOS.ai), Martin Holler (Universität Graz), Helmut Lindner (FH Joanneum), Sabine Prossnegg (FH Joanneum) oder Christian Rechberger (Technische Universität Graz) Weitere Praxisbeispiele werden präsentiert von Cancom, Experts Inside,· EY, JOANNEUM RESEARCH, Manz und Taceo.

Moderiert wird das Think-Tank-Event bereits zum zweiten Mal von Tech-Insiderin Katrin-Cécile Ziegler.

Vorgeschmack auf den TIS

Einen Vorgeschmack auf die inspirierenden Lightning Talks mit erfolgreichen Case Studies gab es bereits bei der Programmpräsentation in Wien: Martin Holler (Universität Graz) stellt mit DaphoOS.ai eine wegweisende Innovation für den Gesundheitsbereich aus der Steiermark vor, die im Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft entstanden ist. Die KI-Plattform für Entscheidungsfindung, Operations und Ressourcenmanagement ist nur einer von vielen beispielgebenden Use Cases, die heuer den Diskurs am Technology Impact Summit anregen werden.

Wien blickt nach Graz

In Wiens neuer Eventlocation „Sophie7“ begrüßen Fallenböck und Hankus am Dienstagabend unter anderem Katharina Feiertag (Universität Graz), Wolfgang Fischer (DDSG Blue Danube), Niki Futter (Invest Austria), Martin Holler (Universität Graz), Andrea Höglinger (Technische Universität Graz), Gloria Janjic (Accenture), Andreas Lederer (Advantage AI), Harald Leitenmüller (Microsoft), Jutta Löffler (Urban Innovation Vienna), Petia Niederländer (Oesterreichische Nationalbank), Ilona Perrot (Tourismusexpertin), Harald Pfannhauser (ORF), Haubenköchin Jacqueline Pfeiffer (Die Cuisinière & Der Connaiseur), Dominik Schrott (Abgeordneter zum Nationalrat a.D.), Christoph Schuster (Stadt Wien), Martina Szopek (Universität Graz), Wolfgang Toferer (Knapp), Katja Wyrobek (BDO) oder Georg Zanger (Austrian Chinese Business Association).

Über den Technology Impact Summit

Der Technology Impact Summit ist eine gemeinsame Initiative von Universität Graz, Technische Universität Graz, JOANNEUM RESEARCH und FH JOANNEUM. Die Think-Tank-Plattform bietet eine einzigartige Plattform, auf der die neuesten Entwicklungen und Trends eingehend diskutiert und reflektiert werden und baut Brücken zwischen Wissenschaft, Technologie und Anwendung. Hohe Prägnanz wird durch Diskussionen in Form von „Oxford Style Debates“, Präsentationen von Use Cases in Form von „Lightning Talks“ oder der „Impact Gallery“ gewährleistet. Der Technology Impact Summit 2026 wird unterstützt von Accenture, Austria Wirtschafts Service, Bankenverband, Bechtle, Cancom, Der Brutkasten, Die Presse, Energie Steiermark, Experts Inside, EY, Grawe, Huawei, Industriellenvereinigung Steiermark, Kleine Zeitung, Land Steiermark, Manz, NTS, Raiffeisen-Landesbank Steiermark, RTR, Steiermärkische Sparkasse und Wirtschaftskammer Steiermark. Weitere Informationen auf ti-summit.com