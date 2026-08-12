  • 12.08.2026, 09:22:02
  • /
  • OTS0018

Tierschutz Austria: Systemversagen in Amstetten

Unangekündigte Kontrollen und Entlastung der Amtstierärzt:innen jetzt

Hunderte Tiere sind über Wochen oder Monate qualvoll verhungert. Solche Zustände dürfen in einem Rechtsstaat mit Tierschutzgesetz und Verfassungsrang für den Tierschutz nicht vorkommen

Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria

1/2
Wien/Vösendorf (OTS) - 

Der Fund von rund 400 verendeten und teilweise verwesten Schweinen sowie einem Fehlbestand von etwa 1.000 Tieren auf einem Mastbetrieb im Bezirk Amstetten ist kein isolierter Einzelfall, sondern Ausdruck eines unterfinanzierten und unzureichenden Kontrollsystems. Tierschutz Austria fordert die sofortige Institutionalisierung fachkundiger, unangekündigter Tierschutzkontrollgruppen und eine massive Stärkung der amtlichen Veterinärkontrollen.

Hunderte Tiere sind über Wochen oder Monate qualvoll verhungert. Solche Zustände dürfen in einem Rechtsstaat mit Tierschutzgesetz und Verfassungsrang für den Tierschutz nicht vorkommen“, sagt Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein. „Wenn Betriebe statistisch alle fünfzig Jahre geprüft werden und Kontrollen meist angekündigt erfolgen, ist das System zum Scheitern verurteilt.“

Amtstierärzt:innen sind vielerorts unterbesetzt und kündigen Kontrollen häufig an. Österreichs Landwirtschaft hat nur in der Qualitätsproduktion Zukunft – solche Horror-Berichte zerstören das Image seriöser Betriebe. „Ist das schon wieder nur ein schrecklicher Einzelfall? Und warum bezieht das Ressort nicht endlich fachlich kompetente Organe aus den Tierschutz-Organisationen in allen Bereichen der Nutztierhaltung ein?“, fragt Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria. In der Geflügelwirtschaft funktioniert die Kooperation bereits – derartige Skandale sind dort kaum möglich. Die Kontrollstelle für artgemäße Nutztierhaltung (KaN) in Bruck an der Mur könnte ein Muster für effiziente, vertrauensbildende Kontrollen sein.

Forderungen:

  • Fachkundige Tierschutzkontrollgruppe pro Bundesland für unangekündigte und regelmäßige Kontrollen.
  • Aufstockung von Budget und Personal im amtlichen Veterinärwesen.
  • Gesetzliche Änderungen für rasche Tierhaltungsverbote.
  • Niederschwellige Anlaufstellen für Krisenintervention bei den Landwirtschaftskammern.
  • Videoüberwachung und verschärfte Kontrolle in allen Schlachtbetrieben.

„Wir brauchen handlungsfähige Strukturen statt Schuldzuweisungen – zum Schutz der Tiere und der Menschen“, betont Petrovic.

Der Betrieb wurde geschlossen, Anzeige wegen Tierquälerei erstattet. Tierschutz Austria fordert konsequente Aufklärung und, dass derselbe Betreiber den Betrieb nicht wieder führen darf. Politik und Behörden müssen den Fall als Weckruf begreifen.

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 0699/16604075
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WTV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Tierschutz Austria

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 0699/16604075
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright