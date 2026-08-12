Gemeinden und Familienland Niederösterreich GmbH sichern gemeinsam verlässliche Ferienbetreuung in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Ferienbetreuungsangebote in den Gemeinden unterstützen Familien in Niederösterreich und erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Berufstätige Eltern und Erziehungsberechtigte möchten ihre Kinder auch in der Ferienzeit gut betreut wissen. Dabei sind Ferienbetreuungsangebote direkt in den Gemeinden und in der vertrauten Umgebung eine wertvolle Unterstützung. 75 Prozent der Gemeinden in Niederösterreich setzen auch in diesem Sommer Maßnahmen zur Ferienbetreuung. Zudem kooperieren die Gemeinden zunehmend miteinander, um ein bedarfsgerechtes und umfassendes Ferienbetreuungsangebot zu schaffen und Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Die Familienland Niederösterreich GmbH steht den Gemeinden dabei zur Seite und kooperiert im Rahmen der Ferienbetreuung im Sommer 2026 mit 75 Gemeinden an 76 Ferienbetreuungsstandorten“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Insgesamt sind rund 200 Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer der Familienland Niederösterreich GmbH, die an den Schulstandorten Kinder und Jugendliche betreuen, mit ihnen spielen, sich Kreatives und Sportliches überlegen und allerhand weitere abwechslungsreiche Programme planen, in ganz Niederösterreich im Einsatz“, erklärt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Auch in Markersdorf sind in den Sommerferien fünf Freizeitbetreuerinnen und -betreuer der Familienland Niederösterreich GmbH im Einsatz, die an der Volksschule über acht Wochen verteilt 21 Kindern ein attraktives Programm bieten.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]