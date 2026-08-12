ÖAMTC: Rückreiseverkehr nimmt überhand

Wien (OTS) -

Für das kommende Wochenende erwarten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen erneut sehr starken Reiseverkehr auf Österreichs Nord-Süd-Verbindungen. Wegen Sommerferienende in sieben deutschen Bundesländern und in den Niederlanden nimmt der Rückreiseverkehr überhand. Besonders überlastet werden einmal mehr die klassischen Transitrouten durch Salzburg, Tirol, Kärnten und Steiermark sein. Besonders starkes Verkehrsaufkommen ist in Italien zu erwarten. Rund um Mariä Himmelfahrt am 15. August löst Ferragosto jährlich eine landesweite Urlaubswelle aus.

Auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg treten am Samstag, 15. August, zusätzlich zu den bekannten Sperren für den Transitverkehr erneut Auf- und Abfahrtssperren für alle Verkehrsteilnehmer:innen bei den Anschlussstellen Kuchl und Golling in Kraft. Diese Maßnahme gilt für alle und soll den Ausweichverkehr in den umliegenden Gemeinden verhindern.

Zwtl.: Die wichtigsten Staupunkte im Überblick

A1, West Autobahn, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereich Modriach - Packsattel

A9, Pyhrn Autobahn, Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie Grenze Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, vor den Mautstellen und den Tunnelbereichen, ebenso vor den Baustellenbereichen Flachauwinkel-Golling und im Großraum Spittal an der Drau

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawanken Tunnel

A12, Inntal Autobahn, Großraum Innsbruck und Grenze Kufstein/Kiefersfelden

A13, Brenner Autobahn, gesamter Verlauf, besonders Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Zwtl: ÖAMTC-Tipp: Ferragosto in Italien

Wegen der jährlichen Urlaubswelle in Italien während des Ferragosto ist vor allem auf den Verbindungen an den Küsten mit starkem Verkehrsaufkommen und Verzögerungen zu rechnen. Zudem schließen rund um Mariä Himmelfahrt, dem 15. August, viele Betriebe, auch Autowerkstätten. Um bei technischen Problemen der mühsamen Suche nach einer verfügbaren Autowerkstatt vorzubeugen, empfiehlt der ÖAMTC, sein Fahrzeug noch vor einem Fahrtantritt nach Italien einem technischen Check zu unterziehen.

Zwtl.: Stauflieger im Einsatz

Auch der ADAC-Flugbeobachter wird dieses Wochenende bei stabilen Wetterbedingungen im Einsatz sein, damit durch die Beobachtungen aus der Luft die Entwicklungen an den Staupunkten besser prognostiziert werden können. Die Flugroute führt über die wichtigsten Autobahnverbindungen in Westösterreich und Bayern.

AVISO an die Redaktionen:

Interviews mit ADAC-ÖAMTC-Flugbeobachter Robert Sandler auf Anfrage

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://shorturl.at/WaNnH (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen, die Wochenendprognose und den Staukalender finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen