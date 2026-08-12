JUFA Hotels und Arnold Melcher bündeln Kräfte: Gemeinsamer Betrieb sichert alle Veranstaltungen und Buchungen auf Schloss Gamlitz.

Graz (OTS) -

Ab dem 1. September wird die JUFA Hotels Gruppe den Betrieb von Schloss Gamlitz in der Südsteiermark in enger Abstimmung mit Schlosseigentümer Arnold Melcher übernehmen. Alle bestehenden Reservierungen, Hochzeiten und Anzahlungen bleiben vollumfänglich aufrecht. Mit diesem Schritt und den bestehenden Locations wie dem Schloss Röthelstein im Gesäuse festigen die JUFA Hotels – getreu der Idee, offen für alle zu sein – ihr exklusives Hochzeits- und Event-Portfolio. Die Vinothek in Gamlitz soll dabei ganz im JUFA-Gedanken vom elitären Ort zum regionalen Treffpunkt werden.

Für alle Gäste und Veranstalter bedeutet dieser gemeinsame Schritt absolute Planungssicherheit. Schlossbesitzer Arnold Melcher und JUFA Hotels garantieren durch ihre enge Abstimmung einen fließenden Übergang, sodass für gebuchte Termine keinerlei Einschränkungen entstehen. “Sämtliche Veranstaltungen inklusive deren Anzahlungen und alle Zimmerbuchungen bleiben in vollem Umfang aufrecht”, versichert JUFA Hotels Event-Expertin Verena Kubik. Die Hälfte aller geleisteten Anzahlungen der Hochzeiten trägt Melcher persönlich, was die Wichtigkeit unterstreicht in der Region den Ruf von Schloss Gamlitz wieder, und mit persönlichem Einsatz, aufzubauen.

Im Zuge der neuen, gemeinsamen Ausrichtung wird auch das Angebot der hauseigenen Vinothek erweitert. Wo zuvor nur Weine der Domaines Kilger Platz fanden, wird künftig Raum für alle Gamlitzer Winzer geschaffen. “Die Vinothek soll sich zu einem lebendigen Aushängeschild für die herausragende Feinkost und Weinkunst der gesamten Region entwickeln. Gäste und Weinliebhaber dürfen sich auf eine authentische und breite Auswahl der besten lokalen Tropfen und Spezialitäten freuen, die die Vielfalt der Südsteiermark so perfekt widerspiegeln”, freut sich JUFA Hotels CEO Gerhard Wendl.

Mit dem gemeinsamen Commitment von Schloss Gamlitz unterstreicht JUFA Hotels seine starken Ambitionen im Hochzeits- und Eventsektor. Ein deutliches Zeichen für diesen strategischen Ausbau ist auch die personelle Verstärkung durch Verena Kubik. Die erfahrene Event-Expertin wird künftig exklusiv für JUFA tätig sein und kehrt damit an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück. Ausgewiesene Expertise trifft hier auf ein österreichweit einzigartiges Angebot an diversesten Locations für exklusive Feierlichkeiten und maßgeschneiderte Events.

Neben dem Neuzugang in der Südsteiermark befindet sich auch das eindrucksvolle Schloss Röthelstein bei Admont im Gesäuse im Besitz der JUFA Hotels. Dieses wurde erst kürzlich mit einem geschärften Konzept als exklusive Eventlocation neu positioniert. Durch diese Bündelung an historischen Locations und operativer Kompetenz etabliert sich JUFA Hotels jetzt auch als führender, verlässlicher und innovativer Partner für unvergessliche Veranstaltungen in beeindruckenden Kulissen.