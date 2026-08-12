Wiener Kaiser Wiesn 2026 auf Erfolgskurs: Keine Verbindung zum ehemaligen Wiener Wiesn-Veranstalter

Wien (OTS) -

Wiener Kaiser Wiesn GmbH stellt nach aktueller Berichterstattung klar: Nicht von Insolvenz betroffen – Vorbereitungen für 2026 laufen auf Hochtouren – starke Ticketnachfrage und hohe Auslastung an zahlreichen Veranstaltungstagen.

Aufgrund der aktuellen Berichterstattung über den Konkurs der „Wiesn“ Veranstaltungs- und Kultur GesmbH stellt die Wiener Kaiser Wiesn GmbH klar: Die Wiener Kaiser Wiesn GmbH ist von dieser Insolvenz nicht betroffen und steht in keinem wirtschaftlichen oder gesellschaftsrechtlichen Zusammenhang mit dem genannten Unternehmen.

Für die Wiener Kaiser Wiesn GmbH richtet sich der Blick daher klar nach vorne: Die Vorbereitungen für die Wiener Kaiser Wiesn 2026, die von 24. September bis 11. Oktober 2026 auf der Kaiserwiese im Wiener Prater stattfindet, laufen auf Hochtouren.

Starke Nachfrage für die Wiener Kaiser Wiesn 2026

Besonders erfreulich entwickelt sich bereits jetzt die Nachfrage nach Tickets und Reservierungen. Zahlreiche Veranstaltungstage weisen schon mehrere Wochen vor Beginn eine sehr gute Auslastung auf. An einzelnen Tagen sind nur noch wenige Tickets erhältlich.

„Die aktuelle Berichterstattung betrifft weder die Wiener Kaiser Wiesn GmbH noch die von uns veranstaltete Wiener Kaiser Wiesn. Uns ist wichtig, hier für unsere Gäste, Partner und die Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen. Gleichzeitig freuen wir uns über die ausgesprochen positive Entwicklung für 2026. Die starke Nachfrage und die bereits sehr gute Auslastung an zahlreichen Tagen zeigen uns, wie groß die Vorfreude auf die Wiener Kaiser Wiesn ist“, erklärt Johann Pittermann, Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn GmbH.

„Unser gesamtes Team arbeitet mit voller Energie an der Wiener Kaiser Wiesn 2026. Wir freuen uns darauf, ab 24. September wieder gemeinsam mit unseren Gästen auf der Kaiserwiese zu feiern und eine großartige Wiener Kaiser Wiesn zu erleben“, so Pittermann.

Wiener Kaiser Wiesn 2026

24. September bis 11. Oktober 2026

Kaiserwiese im Wiener Prater