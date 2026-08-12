  • 12.08.2026, 08:00:32
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Konflikte lösen ohne Gericht: Neuer Mediationslehrgang startet im Herbst

ÖAP und AVM bieten erstmals gemeinsame interdisziplinäre Mediationsausbildung an

Wien (OTS) - 

Mediation gilt als wirksames Instrument zur Konfliktlösung, trotzdem wird sie in Österreich kaum genutzt. Studienergebnisse zeigen, dass rund zwei Drittel der Österreicher:innen bereits Konflikte hatten, bei denen professionelle Unterstützung hilfreich gewesen wäre. Tatsächlich in Anspruch genommen haben eine Mediation aber nur 4,7 Prozent, obwohl jede:r Zweite weiß, dass es die Möglichkeit gibt.

Ob Trennung, Erbschaftsstreitigkeiten, Sorgerecht, Konflikte am Arbeitsplatz oder Streit in der Nachbarschaft: Mediation bietet die Möglichkeit, Konflikte außergerichtlich und gemeinsam zu lösen. Studien zeigen, dass rund die Hälfte aller Mediationen Konflikte vollständig löst, in einem weiteren Drittel gelingt eine teilweise Lösung. In 90 Prozent aller vollständig gelösten Fälle kommt es zu keinem weiteren Konflikt.

Auch gesellschaftliche Entwicklungen zeigen die Bedeutung professioneller Konfliktlösung: Rund jede dritte Ehe in Österreich endet mit einer Scheidung und mehr als ein Drittel der Menschen berichtet von Streitigkeiten rund um Erbschaften. Viele dieser Konflikte beschäftigen anschließend über Monate oder Jahre die Gerichte.

Die AVM, Anwaltliche Vereinigung für Mediation und kooperatives Verhandeln, bietet seit vielen Jahren erfolgreich interdisziplinäre Mediationsausbildungen in Kooperation an. Nun geht sie erstmals eine Kooperation mit der Österreichischen Akademie für Psychologie | ÖAP ein. Gemeinsam bieten sie einen berufsbegleitenden Lehrgang an, der sich an Psycholog:innen, Rechtsanwält:innen und andere Professionen richtet. Alle Teilnehmenden erwerben dabei umfassende Mediationskompetenzen und werden zu Mediator:innen ausgebildet, die Konflikte professionell, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig begleiten können.

„Konflikte gehören zum Leben. Entscheidend ist, wie wir mit ihnen umgehen. Mediation eröffnet Menschen die Möglichkeit, auch in schwierigen Situationen miteinander wieder ins Gespräch zu kommen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Gerade die Verbindung psychologischer und juristischer Perspektiven schafft dafür besonders gute Voraussetzungen“, betont Mag.a Christine Priesner MBA, Psychologin und Co-Leitung des Lehrgangs.

„Nicht jeder Konflikt braucht ein Gerichtsurteil. Mediation eröffnet die Chance, tragfähige Lösungen zu finden, die von allen Beteiligten mitgetragen werden. Dafür braucht es hervorragend ausgebildete Mediator:innen“, sagt Dr.in Karin Gmeiner, Präsidentin der AVM und Co-Leitung des Lehrgangs.

Weil Konfliktlösung häufig sowohl rechtliche als auch zwischenmenschliche Dimensionen umfasst, profitieren alle Teilnehmenden – unabhängig vom Grundberuf – vom interdisziplinären Austausch. Der dreisemestrige Lehrgang baut auf dem Curriculum der Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung auf und wird von erfahrenen Praktiker:innen aus verschiedenen Bereichen der Mediation geleitet. Er berechtigt zur Aufnahme in die Liste der „Eingetragenen Mediator:innen“ beim Bundesministerium für Justiz.

Am 25.08.2026 findet ein unverbindlicher Online-Infoabend statt. Mehr Informationen zum Lehrgang finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Akademie für Psychologie | ÖAP
Jana Lapper, BA BA MA
Telefon: +43/1/407 26 72
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.psychologieakademie.at/

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