Marlene Svazek: Soforthilfe für Salzburgs Landwirtschaft im Naturschutz

Salzburg/Wien (OTS) -

„Angesichts der Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit und ihrer Konsequenzen für die heimische Landwirtschaft sind alle politischen Verantwortungsebenen gefordert. Wir wollen daher ermöglichen, dass unter Vertragsnaturschutz stehende Streuwiesen in Salzburg ab sofort gemäht werden dürfen - unabhängig vom ursprünglichen Schnittzeitpunkt und ohne Verlust der finanziellen Prämie. Ausständig für diese Soforthilfe ist aber noch die Zustimmung von Bundesminister Totschnig“, so das Vorhaben von Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin und Naturschutzreferentin Marlene Svazek.

Svazek fordert Tempo und eine Entscheidung seitens der Bundesregierung zugunsten von Salzburgs Landwirten. „Gemeinsam mit meiner Naturschutzabteilung und der Salzburger Landwirtschaftskammer wurden dazu bereits alle notwendigen Weichen gestellt“, stellt Svazek klar. Dabei sei auch auf Minimierung des bürokratischen Aufwandes geachtet worden. „Es ist ausdrücklich keinerlei Mitteilung an die Naturschutzabteilung notwendig, um eine vorzeitige Bewirtschaftung vorzunehmen. Unsere Bauern sollen sich in der gegenwärtigen Situation voll und ganz auf Beweidung und Futtermitteleinbringung konzentrieren können, ohne zusätzliche Zettelwirtschaft“, erklärt Svazek.

Landesseitig sei man „auf Knopfdruck startklar“ und warte nur noch auf die formelle Zustimmung des Agrarministeriums: „Konkret geht es darum, dass Totschnig garantiert, dass die AMA auch in Bezug auf Flächen mit offiziellem Mähzeitpunkt 15. August sowie 1. September keine Sanktionen verhängt. Wir haben diese Forderung bereits auf direktem Wege deponiert und erwarten uns eine Zustimmung noch am heutigen Tag“, so Svazek abschließend.