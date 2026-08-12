Energieversorger EnergieDirect Austria GmbH setzt auf die Standards des Fairnesskatalogs der BWB und E-Control:

Wien (OTS) -

Mit der Verpflichtung zum Fairnesskatalog der Bundeswettbewerbsbehörde und der E-Control setzt das österreichweit tätige Unternehmen EnergieDirect Austria GmbH als erster Energieversorger Österreichs damit ein Zeichen für Fairness, Transparenz und Vertrauen im Energiemarkt.

Die EnergieDirect Austria GmbH verpflichtet sich freiwillig zum Fairnesskatalog für Strom- und Gaslieferanten der Bundeswettbewerbsbehörde und der E-Control.

Mit der Unterstützung der Fairnessgrundsätze unterstreicht das Unternehmen seine Verantwortung und sein Engagement für mehr Wettbewerb sowie für die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher im Strom- und Gas-Kleinkundenmarkt.

Unternehmen, die sich freiwillig zum Fairnesskatalog verpflichten, werden auf der Website der BWB veröffentlicht.

Die teilnehmenden Unternehmen verpflichten sich unter anderem zu einer verständlichen Produkt- und Preisgestaltung, einer diskriminierungsfreien Behandlung aller Kundinnen und Kunden sowie zu einem wettbewerbsfördernden Verhalten. Damit gehen sie bewusst über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus und stärken das Vertrauen in einem fair funktionierenden Energiemarkt.

Der Fairnesskatalog wurde von der BWB und der E-Control auf Grundlage der Erkenntnisse der Task Force Energie entwickelt. Er enthält acht praxisnahe Verhaltensgrundsätze für Strom- und Gaslieferanten gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Kleinunternehmen. Der Abschlussbericht der Branchenuntersuchung zeigte, dass die Energiekrise zwar Herausforderungen für den Markt mit sich brachte, zugleich aber auch Schwachstellen bei Transparenz, Vergleichbarkeit und der Kommunikation gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern sichtbar wurden.

Insbesondere die Vielfalt an Tarifen, kurzfristige Preisänderungen und schwer nachvollziehbare Vertragsbedingungen erschwerten es vielen Kundinnen und Kunden, Angebote zu vergleichen und informierte Entscheidungen zu treffen. Der Fairnesskatalog greift diese Erkenntnisse auf.

"Ich freue mich, dass die EnergieDirect Austria GmbH hier eine Vorreiterrolle einnimmt und hoffe, dass viele weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen,“ erklärt Natalie Harsdorf, Generaldirektorin der BWB.

"Faire und transparente Kundenbeziehungen sind für uns ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Mit unserem Bekenntnis zum Fairnesskatalog unterstreichen wir unser Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden sowie für einen fairen Wettbewerb. Wir freuen uns, als erstes Unternehmen diesen Schritt zu setzen und damit einen Beitrag zu mehr Vertrauen und Transparenz im österreichischen Energiemarkt zu leisten," betont Robert Lang, MSc, Managing Director EnergieDirect Austria GmbH

Der Fairnesskatalog steht auf den Websites der Bundeswettbewerbsbehörde und der E-Control zur Verfügung. Strom- und Gaslieferanten können sich jederzeit freiwillig zu den darin enthaltenen Grundsätzen bekennen und werden nach ihrer Teilnahme auf der Website der BWB und der E-Control veröffentlicht.

Fairnesskatalog für Strom- und Gaslieferanten

Branchenuntersuchung Strom und Gas