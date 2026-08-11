FPÖ-Landbauer: „Traktorrennen in Reingers wird großes Spektakel“

Sankt Pölten (OTS) -

„Das heurige Traktorrennen in Reingers (Bezirk Gmünd) wird eine großartige Veranstaltung, die für die gesamte Region positive Impulse bringt, vor allem im Bereich der Wirtschaft“, erklärt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

„Niemand fährt durch Wald und Wiesen, es wird auf Schotterstraßen und Asphalt gefahren“, lässt LH-Stellvertreter Udo Landbauer die Kritik der Ökos ins Leere laufen und verweist auf die behördliche Genehmigung.

Der Verkehrslandesrat, der beim Rennen im Waldviertel heuer selbst vor Ort sein wird, meint abschließend: „Die Grünen waren in der letzten Regierung und haben eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Klimapolitik nichts bringt. An den Folgen der ideologischen Geisterfahrt der Grünen leidet unsere Wirtschaft heute noch.“