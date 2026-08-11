Vorarlberger Filmemacher mit Kurzdoku in Los Angeles und London nominiert

Dornbirn (OTS) -

Die Kurzdokumentation "The Music of a Life" des Vorarlberger Filmemachers Bastian Innfeld, gemeinsam mit der kolumbianischen Regisseurin Sofía Rodríguez Oliveros realisiert, zählte beim Chicano Hollywood Film Festival in Los Angeles zu den Finalisten und ist nun auch beim London Latino Film Festival nominiert.

Der Film erzählt die Geschichte von María Esperanza, einer 93-jährigen ehemaligen Bolero-Sängerin aus Kolumbien, die ein letztes Mal ins Tonstudio zurückkehrt und wieder singt, fünf Jahrzehnte nach dem Ende ihrer Karriere.

Beim Festival in Los Angeles waren prominente Gäste vor Ort: Hollywoodstar Keanu Reeves, Executive Producer von "Madwoman's Game", der mehrfach Oscar-nominierte Make-up-Artist Ken Diaz und Schauspieler Danny de la Paz ("Boulevard Nights").