Grüne Wien/Pühringer: „Endlich Schluss mit Streit auf Rücken der Patient:innen“

Wien (OTS) -

„Statt sich gegenseitig weitere Vorschläge über die Medien auszurichten, sollten endlich alle Verantwortlichen im Sinne der Patient:innen an einer Einigung arbeiten. Schließlich sind SPÖ und ÖVP auch in einer gemeinsamen Bundesregierung. Es muss endlich Schluss sein mit dem ewigen Streit auf dem Rücken der Patient:innen und dem ständigen Ping-Ping zwischen Wien und Niederösterreich“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, zu Ludwigs Vorschlag der Direktverrechnung im Gastpatient:innen-Streit.

„Aus unserer Sicht ist die beste Lösung unverändert eine gemeinsame Versorgungsregion mit Finanzierung, Steuerung und Planung aus einer Hand. Es braucht eine bundesländerübergreifende und transparente Gesundheitsversorgung mit einheitlichen Standards“, so Pühringer abschließend.