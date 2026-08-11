ORF-Stiftungsrat (2): Landesdirektorinnen und Landesdirektoren bestellt

Wien (OTS) -

Der ORF-Stiftungsrat, unter dem Vorsitz von Heinz Lederer, bestellte in seiner Plenarsitzung am Dienstag, dem 11. August 2026, mit großer Mehrheit die vom designierten ORF-Generaldirektor Dr. Clemens Pig vorgeschlagenen Landesdirektorinnen bzw. Landesdirektoren. Wiederbestellt wurden: Mag. Werner Herics (Burgenland), Alexander Hofer (Niederösterreich), Klaus Obereder (Oberösterreich), Esther Mitterstieler (Tirol) und Edgar Weinzettl (Wien). Neu bestellt wurden: Martin Weberhofer (Kärnten), Gerd Schneider (Salzburg), Sigrid Hroch (Steiermark) und Julia Ortner, MA (Vorarlberg).

Die Funktionsperiode beginnt am 1. Jänner 2027 und endet am 31. Dezember 2031.

Dr. Clemens Pig: „Die Landesstudios und deren Programm sind eines der wesentlichen Assets des ORF als Nahversorger der Bundesländer und Impulsgeber für den gesamten ORF. Gemeinsam im Team werden wir an der weiteren Stärkung und Vielfalt unserer Angebote für die Regionen arbeiten. Ich freue mich über die breite Zustimmung zu meinem Team und sehe der Zusammenarbeit mit Freude entgegen.“

Landesdirektor Burgenland: Werner Herics

Werner Herics: „Mit Freude und großem Respekt nehme ich mit meinem hervorragenden Team die Herausforderungen meiner dritten Amtsperiode an. Wir werden weiterhin unser Publikum mit umfassender Information und abwechslungsreicher Unterhaltung versorgen. Mit meinen ausgezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir gemeinsam auch die digitale Transformation in Zeiten harten Spardrucks meistern. Das Burgenland ist mit seinen zahlreichen Volksgruppen ein besonders vielfältiges Bundesland. Das Programm für die Volksgruppen ist mir ein besonderes Anliegen. Wir werden neue regionale Angebote auf allen Plattformen anbieten, um die burgenländische Gesellschaft in all ihrer Vielfalt abzubilden.“

Werner Herics wurde 1965 in Oberwart geboren und hat nach Beendigung des Studiums der Geschichte und der Geografie seit 1991 für den ORF im Landesstudio Burgenland und in weiterer Folge als Moderator und Regisseur bei Ö1 gearbeitet. Von 1997 bis 1999 leitete er das ORF-Korrespondentenbüro in Belgrad. Im Auftrag des Außenministeriums war Herics ab 2000 Koordinator der Beratungs- und Ausbildungsprogramme der OSZE für Medien im Kosovo sowie als OSZE-Delegierter im Kosovo und in Mazedonien tätig. 2001 ging er zum ORF zurück, wo er bis 2006 Moderator und Regisseur der Journalsendungen sowie stellvertretender Ö1-Info-Chef war. Von 2007 bis 2010 war Werner Herics Geschäftsführer aller Verlagsbeteiligungen der WAZ in Serbien. Danach war er Vorstand des Verlagshauses RMA (Joint Venture Styria/Moser Holding) in Wien. 2013 kehrte Herics erneut in den ORF zurück, wo er mit der Organisation des zukünftigen Medienstandorts ORF befasst war.

Am 15. September 2016 wurde Werner Herics zum Direktor des Landesstudios Burgenland bestellt und 2021 sowie 2026 bestätigt.

Landesdirektor Kärnten: Martin Weberhofer

Martin Weberhofer: „Gerade in Zeiten von Desinformation, Polarisierung und gesellschaftlicher Verunsicherung ist das Bedürfnis der Menschen nach glaubwürdiger Information, Orientierung und regionaler Verankerung groß. Und genau darin liegt auch die Chance des ORF Kärnten: die unmittelbare Nähe zu den Menschen, die Verankerung in der Region und das Verständnis für die lokale Lebenswelt ist etwas, das internationale Plattformen und globale Medienkonzerne nicht können. Diese besondere Stärke möchte ich mit meinem Team konsequent weiterentwickeln und gleichzeitig die Möglichkeiten der digitalen Transformation aktiv nutzen. Regional verwurzelt, digital führend und menschlich verbunden.“

Martin Weberhofer wurde 1972 in St. Veit an der Glan geboren. Bereits während seiner Schulzeit schrieb er Artikel für diverse Zeitschriften, nach seiner Matura im Jahr 1991 begann er ein Betriebswirtschaftsstudium an der Uni Klagenfurt und arbeitete parallel als Freier Mitarbeiter im Landesstudio Kärnten. Er gestaltete Beiträge und Sendungen für Radio und Fernsehen, entwickelte On- und Off-Air-Events und war als Moderator und vor allem als Live-Reporter tätig. Seit 2007 war er Programmchef von Radio Kärnten. Er verantwortete die inhaltliche und strategische Ausrichtung des Senders sowie die Social-Media-Aktivitäten des Landesstudios und etablierte zahlreiche erfolgreiche Programm- und Publikumsinitiativen.

Am 11. August 2026 wurde er zum Landesdirektor des ORF-Landesstudios Kärnten bestellt.

Landesdirektor Niederösterreich: Alexander Hofer

Alexander Hofer: „Ich freue mich, dass ich als Landesdirektor bestätigt wurde und danke sowohl dem Generaldirektor Clemens Pig als auch dem ORF-Stiftungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen der Leistungen des ORF Niederösterreich. Unser sehr engagiertes Team ist jeden Tag mit großem Engagement bestrebt, den Menschen in Niederösterreich unverzichtbarer Begleiter durch den Tag zu sein – mit vielfältigen Angeboten in TV, Radio und online. Unser Auftrag wird es sein, die regionale Verankerung des ORF Niederösterreich mit den Möglichkeiten der Digitalisierung weiterzuentwickeln und den sich ändernden Nutzungsanforderungen unseres Publikums verstärkt Rechnung zu tragen, um unsere Partnerschaft mit den Seher:innen, Hörer:innen und User:innen noch weiter zu stärken. Darauf freue ich mich.“

Alexander Hofer, geboren 1972 und Vater von zwei Söhnen, begann seine journalistische Tätigkeit 1992 als Redakteur im Aktuellen Dienst des ORF-Landesstudios Niederösterreich. Von 1999 bis 2007 war Hofer Außenstellenmoderator, Redakteur und Wetter-Präsentator der ORF-2-Vorabendsendung „Willkommen Österreich“. 2007 übernahm er die Redaktionsleitung der TV-Unterhaltung/Gesellschaftsmagazine und die Sendeverantwortung der „Seitenblicke“. Darüber hinaus war er u. a. für TV-Formate wie „9 Plätze – 9 Schätze“ sowie 2015 bis 2018 als Projektleiter für „Guten Morgen Österreich“ verantwortlich. Ab 2014 war er stellvertretender, ab 2019 interimistischer Leiter der ORF-TV-Unterhaltung. Mit Mai 2018 wurde er zum Channelmanager von ORF 2 bestellt. In dieser Funktion verantwortete er u. a. die Einführung zahlreicher erfolgreicher Formate ebenso wie als Landesdirektor des ORF-Landesstudios Niederösterreich, als der Hofer am 23. März 2023 bestellt wurde.

Am 11. August 2026 wurde er in dieser Funktion bestätigt.

Landesdirektor Oberösterreich: Klaus Obereder

Klaus Obereder: „Ich freue mich sehr über meine neuerliche Nominierung als Landesdirektor des ORF Oberösterreich durch den gewählten ORF-Generaldirektor Clemens Pig und über das Vertrauen des Stiftungsrats. In den nächsten fünf Jahren werden mein Team und ich das ORF-Landesstudio Oberösterreich zur vertrauenswürdigsten, relevantesten und digital führenden öffentlich-rechtlichen regionalen Medienplattform des Landes weiterentwickeln. Ziel ist es, den ORF in Oberösterreich mit all seinen Programmen und Ausspielwegen so zu positionieren, dass ihn möglichst viele Landsleute auch in Zukunft als unverzichtbar erachten.“

Klaus Obereder, geboren 1967 in Linz, verheiratet, fünf Kinder, ein Enkelkind. Seit 1. Jänner 2022 Landesdirektor des ORF-Oberösterreich, davor Chefredakteur, Programmmacher, Journalist, Moderator mit umfassender Erfahrung in Führung, Organisation, Programmplanung, redaktioneller Steuerung, strategischer Weiterentwicklung sowie in der Umsetzung komplexer Veränderungsprozesse. Während seines Jus-Studiums (nicht abgeschlossen) sammelte Obereder 1988 erste journalistische Erfahrungen bei den Oberösterreichischen Nachrichten, seit Februar 1989 ist er beim ORF tätig.

Am 11. August 2026 wurde Obereder in der Funktion des Landesdirektors des ORF-Landesstudios Oberösterreich bestätigt.

Landesdirektor Salzburg: Gerd Schneider

Gerd Schneider: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des ORF-Generaldirektors Clemens Pig und des Stiftungsrats. Die nächsten Jahre werden geprägt sein von großem Engagement und ebensolchen Herausforderungen. Es gilt, den Menschen in Salzburg gemäß unseres Mottos einen ,ORF für alle‘ zu garantieren und dementsprechend unsere regionalen Angebote auf allen Plattformen und für alle Zielgruppen – Stichwort Digitalisierung – weiterzuentwickeln. Der Ansporn des Teams des ORF Salzburg ist es dabei, on und off air die Partnerschaft mit unserem Publikum als unverzichtbarer und unverwechselbarer Begleiter durch den Tag noch mehr zu stärken.“

Gerd Schneider wurde 1964 in Steyr (OÖ) geboren und ist in der Stadt Salzburg aufgewachsen. Seine journalistische Laufbahn hat er 1988 als Praktikant im ORF-Landesstudio Salzburg begonnen und danach alle journalistischen Stationen im Haus absolviert: zunächst als Redakteur für die Journale von Radio Salzburg, dann als Journal-Moderator und Chef vom Dienst im damals noch eigenständig agierenden „Aktuellen Dienst“ im Hörfunk. Ab 1991 arbeitete Schneider dann zusätzlich auch für die damals noch nicht tägliche TV-Sendung „Salzburg heute“, zunächst als Gestalter, später dann 15 Jahre lang auch als Chef vom Dienst. Seit 1. April 2012 ist Schneider Chefredakteur im ORF-Landesstudio Salzburg.

Am 11. August 2026 wurde er zum Landesdirektor des ORF-Landesstudios Salzburg bestellt.

Landesdirektorin Steiermark: Sigrid Hroch

Sigrid Hroch: „Ich freue mich sehr über die Bestellung zur Landesdirektorin als Höhepunkt meiner bald 40-jährigen Berufslaufbahn im ORF Steiermark. Mein Ziel ist es, das ORF-Landesstudio Steiermark gemeinsam mit unserem großartigen Team als führende, regionale Medienplattform zu festigen – mit dem klaren öffentlich-rechtlichen Auftrag: Programm für alle, auf allen Plattformen, jederzeit abrufbar. Nah bei den Menschen, verlässlich in der Information und innovativ in der Umsetzung. Der ORF Steiermark soll der mediale Nahversorger der Menschen in der Steiermark bleiben – dem Publikum verpflichtet, fest in der Region verankert und gleichzeitig weltoffen und digital zukunftsfit.“

Sigrid Hroch, geboren am 17. Dezember 1966 in Leoben, arbeitet seit 1987 für den ORF Steiermark und ist seit 2008 Programmchefin von Radio Steiermark. In den rund 40 Jahren im steirischen Landesstudio war die Mutter zweier Söhne in fast allen Bereichen des Radio- und TV-Programms erfolgreich aktiv: Als Redakteurin, TV-Sendungsverantwortliche, Radio-Chefin vom Dienst, Flächenverantwortliche, Moderatorin u. a. Sie wirkte als Fernsehjournalistin beim Start von „Steiermark heute“ und gestaltete die Umstellung auf das Flächenradio mit. Markante Stationen ihrer Laufbahn waren u. a. die Berichterstattung über den Slowenienkrieg, die Live-Konzertreihe „Rock Weiß Grün“, die Entwicklung des Musiktalente-Förderprogramms „Take your chance“ sowie zahlreiche Sondersendungen zu diversen Wahlen und Großereignissen. Seit 2013 ist sie ehrenamtlich als Präsidentin des Steirischen Presseclubs tätig.

Am 11. August 2026 wurde sie zur Landesdirektorin des ORF-Landesstudios Steiermark bestellt.

Landesdirektorin Tirol: Esther Mitterstieler

Esther Mitterstieler: „Ich freue mich sehr, das Alpenstudio ORF Tirol mit den Niederlassungen in Innsbruck, Bozen und Lienz weiter in die digitale Zukunft führen zu dürfen. Der Ausbau des regionalen Kompetenz- und Innovationshubs ORF Tirol wird in den nächsten fünf Jahren vorangetrieben. Es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit meinem großartigen Team die Menschen auf unterschiedlichen Plattformen über jene Themen zu informieren, die sie bewegen.“

Esther Mitterstieler, geboren 1968 in Völs am Schlern, war seit 1994 Journalistin für Zeitungen und Magazine in Italien, Österreich und Deutschland. Sie war Redakteurin bei den „Dolomiten“ in Bozen, bei „Der Standard“ in Wien und Chefredakteurin bei „Wirtschaftsblatt“ und „News“. Außerdem schrieb sie für die deutsche „Börsen-Zeitung“ und die italienische Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ und berichtete einige Jahre für den Nachrichtensender „n-tv“ aus Wien. Mit Februar 2019 wurde Mitterstieler Ressortleiterin Wirtschaft im ORF-Radio.

Am 16. September 2021 wurde sie zur Landesdirektorin des ORF-Landesstudios Tirol bestellt, am 11. August 2026 in dieser Funktion bestätigt.

Landesdirektorin Vorarlberg: Julia Ortner

Julia Ortner: „In der Region steht der ORF besonders für jene Werte, die uns stark machen: Nähe, Nutzen, öffentlich-rechtliche Qualität der Berichterstattung. Diese Werte möchte ich in der Weiterentwicklung der multimedialen Kompetenz gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in Dornbirn hochhalten. Mit dem Bekenntnis zu Transparenz und Freude am Austausch mit unserem Publikum.“

Julia Ortner ist seit 1. April 2024 Redaktionsleiterin von ORF.at. Zuvor war sie Redakteurin des „Report“, der „ZIB 2“ und mehrerer Zeitungen, mehrfach Ressortleiterin und stv. Chefredakteurin des Magazins „News“. Die vielfach ausgezeichnete Journalistin – u. a. Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis 2012, Nominierung Kurier-ROMY-Branchenpreise 2022 oder MedienLöwe 2025 – lehrt Medienethik an der FH Wien und war von 2021–2025 Vorsitzende der Initiative für Qualität im Journalismus.

Am 11. August 2026 wurde sie zur Landesdirektorin des ORF-Landesstudios Vorarlberg bestellt.

Landesdirektor Wien: Edgar Weinzettl

Edgar Weinzettl: „Ich freue mich riesig über das mir entgegengebrachte Vertrauen, das ORF-Landesstudio Wien eine weitere Funktionsperiode leiten zu dürfen. Ich gehe mit großem Respekt an die vor uns liegenden Aufgaben heran und bin fest entschlossen, den ORF Wien am kompetitivsten Medienmarkt Österreichs erfolgreich als Plattform der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Dabei zählen Regionalität und Live-Charakter zu jenen Stärken, die uns als multimedialer Nahversorger für unser Publikum im Großraum Wien unersetzbar und unverwechselbar machen.“

Edgar Weinzettl, geboren 1965 in St. Pölten, sammelte nach der Matura erste Medienerfahrungen bei diversen Zeitungen, Kultur- und Medienprojekten in Niederösterreich. Daneben studierte er Rechts- und Politikwissenschaften in Wien (1995 Einreichung Diplomarbeit zum Thema: „kommunale Kulturpolitik“ – nicht abgeschlossen). Nach dem Zivildienst kam er ins Landesstudio Wien. 2002 wurde Weinzettl Leiter der Radio-Wien-Wortredaktion. 2012 wechselte er in die ORF-Hörfunkinformation als Ressortleiter der ORF Radio-Innenpolitik-Redaktion.

Am 16. September 2021 wurde er zum Landesdirektor des ORF-Landesstudios Wien bestellt, am 11. August 2026 in dieser Funktion bestätigt.