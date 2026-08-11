  • 11.08.2026, 15:01:36
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  • OTS0095

Fünfter Jahrestag der gewaltsamen Machtergreifung der Taliban

Wien (OTS) - 

Zum fünften Jahrestag der gewaltsamen Machtübernahme fordern Zivilgesellschaft, Diaspora und Diplomaten wie Manizha Bakhtari und Wolfgang Petritsch einen Stopp der schleichenden Anerkennung des Regimes. Das Bündnis fordert u.a.:

  • Keine Normalisierung der Talibanherrschaft
  • Geschlechterapartheid ächten & Taliban zur Rechenschaft ziehen
  • Zivilgesellschaftliche Organisationen und demokratische Kräfte fördern
  • Völkerrecht wahren und prinzipientreue Afghanistanpolitik

Zur vollständigen Fassung der Pressemitteilung gelangen Sie über die Links: https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/PresseaussendungD.pdf (De) https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/Press-Release-E.pdf (En) https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/PR-Farsi.pdf (Fa) https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/PR-Pashto.pdf (Pa)

Die Pressekonferenz wurde von 11 Organisationen mit Unterstützung von VIDC und oiip organisiert.

Rückfragen & Kontakt

Bündnis Zivilgesellschaftlicher Organisationen
Mansoor Ayobi
Telefon: 004367761753145
E-Mail: [email protected]
Website: https://afghanistan-blog.online

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