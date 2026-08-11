- 11.08.2026, 15:01:36
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Fünfter Jahrestag der gewaltsamen Machtergreifung der Taliban
Zum fünften Jahrestag der gewaltsamen Machtübernahme fordern Zivilgesellschaft, Diaspora und Diplomaten wie Manizha Bakhtari und Wolfgang Petritsch einen Stopp der schleichenden Anerkennung des Regimes. Das Bündnis fordert u.a.:
- Keine Normalisierung der Talibanherrschaft
- Geschlechterapartheid ächten & Taliban zur Rechenschaft ziehen
- Zivilgesellschaftliche Organisationen und demokratische Kräfte fördern
- Völkerrecht wahren und prinzipientreue Afghanistanpolitik
Zur vollständigen Fassung der Pressemitteilung gelangen Sie über die Links: https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/PresseaussendungD.pdf (De) https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/Press-Release-E.pdf (En) https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/PR-Farsi.pdf (Fa) https://afghanistan-blog.online/wp-content/uploads/2026/08/PR-Pashto.pdf (Pa)
Die Pressekonferenz wurde von 11 Organisationen mit Unterstützung von VIDC und oiip organisiert.
Rückfragen & Kontakt
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Mansoor Ayobi
Telefon: 004367761753145
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