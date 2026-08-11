Kaineder/Grüne: „Leonore Gewessler beweist: Grüne als Partei an der Seite der Menschen“

Wien (OTS) -

Das gestrige Sommergespräch von Leonore Gewessler hat einmal mehr gezeigt: Die Grünen sind die Partei an der Seite der Menschen und nehmen ihre Sorgen und Ängste ernst. „Wir Grüne haben gelernt, dass wir den Menschen mehr zuhören müssen. Genau das hat Leonore Gewessler auch gestern wieder bewiesen. Mit ihrem empathischen und klaren Auftritt hat sie die Grünen als Alternative für all jene präsentiert, die genug vom Verwalten des Stillstands haben und mit den rechten Spaltern und Hetzern der FPÖ nichts zu tun haben wollen“, sagt Stefan Kaineder, stellvertretender Bundessprecher der Grünen und Landessprecher der Grünen Oberösterreich.

„Wenn nun die FPÖ wieder einmal das ‚Halbe-Halbe‘-Modell ablehnt und Frauen zurück an den Herd drängen will, beweist sie einmal mehr, dass ihr Frauen- und Familienbild noch steinzeitlicher ist als das der ÖVP. Jene ÖVP, die sofort mit dem Wirtschaftsbund und der Industriellenvereinigung ausrückt, um vor einer fairen Besteuerung von Superreichen zu warnen. Dabei wäre das längst überfällig. Und der SPÖ sei gesagt: Es ist die Entscheidung dieser Regierung, dass sie lieber Milliardenerben verschonen und stattdessen vor allem Frauen finanziell massiv belasten“, so Kaineder.