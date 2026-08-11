Grüne Wien/Pühringer, Kraus zu Ludwig Kandidatur: „Ludwigs Stillstand ist keine Antwort für 2030“

Wien (OTS) -

„Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Bürgermeister keine Antworten auf die zentralen Fragen der Zukunft geben kann. Der Bürgermeister hat keinen Plan, wie er die Wiener:innen vor der Hitze schützen kann und ist auch noch mit diversen Verstrickungen in die eigene Hinterzimmerpolitik beschäftigt. Jemand, der so unsouverän und bei den großen Zukunftsfragen so hilflos agiert, kann nicht die Zukunft unserer Stadt sein“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, anlässlich der erneuten Kandidatur Ludwigs für die nächste Wien-Wahl. „Bürgermeister Ludwig kann schon das Heute nicht managen. Es ist glasklar, dass Wien für die Zukunft dringend etwas anderes braucht als die weitere Verwaltung des Stillstands, und zwar neue Impulse und neue Kräfte. Wir Grüne haben einen Plan für das Wien von morgen“, so Pühringer und Kraus, die an die äußerst holprigen letzten Wochen des Bürgermeisters erinnern: „Das Schweigen Ludwigs bei der Causa Ruck sowie dem Marktamt ist bezeichnend für die Mutlosigkeit des Bürgermeisters. Die erneute Kandidatur ist eine Absage an alle, die sich Aufbruch und Fortschritt wünschen.“

„Wien muss wieder Weltklasse werden“

„Ludwig und die Wiener SPÖ stehen für eine Politik von vorgestern und sind das Gegenteil von Aufbruch und Erneuerung. Nicht zuletzt der heurige Sommer und die vielen weiteren Krisenherde zeigen in aller Deutlichkeit auf, dass Wien dringend neue Kräfte braucht, damit das Leben wieder leichter wird. Wien muss wieder Weltklasse werden. Genau dafür werden wir weiterhin jeden Tag kämpfen“, so Pühringer und Kraus abschließend.