ÖVP - Korosec ad Ludwig: Gastpatientenkosten-Direktverrechnung senkt die Rechnung nicht – mehr Effizienz im Wiener System schon

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig will die Kosten für Gastpatientinnen und Gastpatienten künftig direkt zwischen den Bundesländern verrechnen. Für die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec, greift das zu kurz: „Eine Direktverrechnung ändert nur, auf welchem Weg das Geld fließt. An der Höhe der Rechnung ändert sie nichts. Wer die Summe senken will, muss das Wiener System effizienter machen.“

Eine Behandlung in einem Krankenhaus kostet in Wien rund 40 Prozent mehr als im übrigen Österreich. Der Kostentreiber liegt dabei in der Infrastruktur. Sie kostet pro Behandlung rund doppelt so viel wie im übrigen Österreich. Allein 2023 hätte sich Wien rund 1,1 Milliarden Euro erspart, wenn es im Spitalsbereich so gewirtschaftet hätte wie die anderen Bundesländer.

Rund 500 Millionen Euro dieser Mehrkosten entfallen auf Abgaben, Gebühren und Beiträge. Genau hier liege der Hebel: Jeder Euro, der nicht bei der Behandlung, sondern in Verwaltung und Gebühren anfalle, erhöhe die Summe, die anderen Bundesländern präsentiert werde.

„Wien muss dringend mehr Effizienz in seine Spitalskosten bringen, dann schrumpft die Rechnung für behandelte Gastpatienten an die anderen Bundesländer von selbst. Dieser Weg liegt allein in der Hand der Stadtregierung.“ Korosec fordert daher einen verbindlichen Plan zur Kostensenkung.

„Man zeigt mit dem Finger auf die Gastpatienten, damit niemand fragt, warum das Wiener System so teuer ist. Das ist kein Finanzierungsproblem, das ist ein Effizienzproblem“, so Korosec abschließend.