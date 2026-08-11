Simon Kravagna startet als Geschäftsführer der Mediengruppe Wiener Zeitung

Wien (OTS) -

Simon Kravagna übernimmt mit 10. August 2026 die Geschäftsführung der Mediengruppe Wiener Zeitung. Der Medienmanager, Journalist und Gründer folgt auf Antonia Bittermann, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten interimistisch geleitet hat.

Kravagna bringt langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Journalismus, Medieninnovation, Nachwuchsförderung und Unternehmensentwicklung mit. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die nächste Phase der Mediengruppe Wiener Zeitung zu gestalten“ , sagt Simon Kravagna. „Wir wollen unsere Wirkung stark ausbauen und deutlicher zeigen, welchen Beitrag wir für den österreichischen Medienstandort leisten können.“

Die Mediengruppe Wiener Zeitung vereint das digitale Medium Wiener Zeitung (WZ), die elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI), den Media Hub Austria (MHA) mit seinen Beratungs-, Kooperations-, Förder- und Weiterbildungsprogrammen.

Kravagna sieht die Mediengruppe dabei nicht nur als Anbieterin eigener Produkte, sondern verstärkt als gemeinwohlorientierte Plattform für Zusammenarbeit: „Viele der zentralen Herausforderungen unserer Branche lassen sich nicht im Alleingang lösen. Wir wollen deshalb offen auf andere zugehen, Wissen teilen und gemeinsam Angebote entwickeln, die Journalismus, Medienkompetenz und Innovation nachhaltig stärken.“

Die Mediengruppe Wiener Zeitung freut sich auf Gespräche und Austausch mit Medienhäusern, Bildungseinrichtungen, Forschung, Start-ups, Creator:innen und weiteren Partner:innen, die den Medienstandort Österreich gemeinsam weiterentwickeln möchten.

Über Simon Kravagna

Simon Kravagna (54) ist Medienmanager, Journalist und Gründer. Zuletzt leitete er das forum journalismus und medien wien (fjum). Dort baute er ein Medienlab für journalistische Start-ups auf, initiierte eine AI Media Academy und verantwortete das Talenteprogramm Ressort Z.

Seine journalistische Laufbahn begann Kravagna beim Nachrichtenmagazin Format. Später wechselte er in das Innenpolitik-Ressort des Kurier. Im Jahr 2006 gründete er das Wiener Medium das biber, das er mehr als zehn Jahre lang als Chefredakteur und Herausgeber leitete. Mit der biberAkademie baute er zudem ein Ausbildungsprogramm für journalistischen Nachwuchs auf.

Kravagna studierte Politikwissenschaften an der Universität Wien und an der University of California.