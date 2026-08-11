FPÖ – Schütz: Nicht Niederösterreicher, sondern Zuwanderer belasten Wiens Gesundheitssystem

Wien (OTS) -

„Michael Ludwig sucht wieder einmal das Problem im falschen Bundesland. Ein Niederösterreicher, der seit Jahrzehnten arbeitet, Sozialversicherungsbeiträge bezahlt und in Wien medizinische Hilfe benötigt, ist kein lästiger Gastpatient“, stellt die Gesundheitssprecherin der FPÖ Wien, LAbg. Angela Schütz, zur aktuellen Gastpatienten-Debatte klar.



Für Schütz lenkt Ludwigs Forderung nach einer neuen Kostenverrechnung zwischen den Bundesländern vom eigentlichen Problem ab. „Während Ludwig arbeitende Niederösterreicher gegen Wiener Patienten ausspielt, schweigt er über die enorme Belastung unseres Gesundheitssystems durch die jahrelange Massenzuwanderung. Genau hier muss endlich angesetzt werden.“



Für die FPÖ ist klar: Eine medizinische Grundversorgung muss selbstverständlich gewährleistet sein. Bei planbaren, nicht dringlichen Operationen braucht es jedoch klare Prioritäten. „Wer erst seit kurzer Zeit hier ist und kaum oder gar nichts in unser Sozial- und Gesundheitssystem eingezahlt hat, kann bei nicht lebensnotwendigen Eingriffen nicht automatisch dieselben Prioritäten beanspruchen wie Menschen, die dieses System seit Jahrzehnten mit ihren Beiträgen finanzieren“, betont Schütz und ergänzt abschließend: „Ludwig soll aufhören, einen künstlichen Konflikt mit Niederösterreich zu inszenieren. Das Wiener Gesundheitssystem leidet unter Personalmangel, explodierenden Kosten, jahrelangem Missmanagement und einer Zuwanderungspolitik ohne jede Belastungsgrenze. Wer diese Ursachen weiterhin ignoriert, wird auch mit neuen Verrechnungsmodellen keinen einzigen der massiven Missstände in Wiens Spitälern lösen.“