ORF-Stiftungsrat (1): Team von Dr. Clemens Pig bestellt

Wien (OTS) -

Der ORF-Stiftungsrat, unter dem Vorsitz von Heinz Lederer, bestellte in seiner Plenarsitzung am Dienstag, dem 11. August 2026, mit großer Mehrheit die vom designierten ORF-Generaldirektor Dr. Clemens Pig vorgeschlagenen Direktorinnen bzw. Direktoren. Es sind dies: Mag.a Silvia Lieb als Direktorin für „Finanzen und Verwaltung“, Michael Krön als Direktor für „Programm und Brands“, Dr.in Angelika Simma-Wallinger, MSc als Direktorin für „Audience und Plattformen“ und Dr. Harald Kräuter als Direktor für „Technologie und Innovation“.

Die Funktionsperiode beginnt am 1. Jänner 2027 und endet am 31. Dezember 2031.

Dr. Clemens Pig: „Ich habe nach einem professionellen Auswahlprozess mit Begleitung durch externe Recruiting-Fachleute die besten Köpfe für die ausgeschriebenen Funktionen vorgeschlagen und freue mich sehr über die große Mehrheit im Stiftungsrat, mit der nun mein Team bestellt wurde. Gemeinsam mit den hochkompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses werden mein Direktorium und ich den ORF in eine starke Zukunft führen. Ich freue mich auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit im Sinne unseres Souveräns, des Publikums.“

Mag.a Silvia Lieb, Direktorin für „Finanzen und Verwaltung“

Silvia Lieb: „Ich freue mich darauf, mich in meiner neuen Rolle als Finanzdirektorin mit voller Kraft dafür einzusetzen, die wirtschaftliche Stabilität und Handlungsfähigkeit des ORF nachhaltig zu sichern – und damit eine wesentliche Voraussetzung für seine publizistische Unabhängigkeit und seine gesellschaftliche Wirkung zu schaffen. Gerade anspruchsvolle Veränderungsprozesse bieten die größte Chance, Organisationen nachhaltig stärker zu machen.“

Silvia Lieb ist eine erfahrene Medienmanagerin und Finanzexpertin mit österreichweiter Expertise in allen Mediengattungen. Sie wurde 1970 in Tirol geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck. Ab 1998 war sie bei der Moser Holding tätig, ab 2004 war sie Mitglied des Vorstands (CFO/COO). 2024 wurde sie Vorstandsvorsitzende (CEO) der Moser Holding, womit sie eines der führenden Medienunternehmen des Landes im Bereich Regionalmedien in Print, Radio, TV und Online mit einem Jahresumsatz von mehr als 200 Millionen Euro, mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 100 Standorten managte. Fachwissen, ein starkes berufliches Netzwerk und eine hohe Transformationskompetenz brachte sie auch in zahlreichen Non-Executive Funktionen ein, etwa als Präsidiumsmitglied des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), Vizepräsidentin der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK), Präsidentin der Tiroler Journalismusakademie (TJA) sowie Präsidentin des Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) in Tirol.

Michael Krön, Direktor für „Programm und Brands“

Michael Krön: „Der ORF gehört allen Österreicherinnen und Österreichern, nicht nur jenen, die sich am lautesten Gehör verschaffen. Nur ein ORF, der wirklich zuhört, kann den Ton des gesellschaftlichen Diskurses so setzen, dass sich alle darin wiederfinden. Ich freue mich auf die Arbeit als Direktor für ‚Programm und Brands‘, weil ich überzeugt bin, dass die Antwort auf die größte Vertrauenskrise der ORF-Geschichte nicht Rückzug oder Verkleinerung sein darf, sondern konsequente Qualität, Verantwortung und Nähe zum Publikum. Diese Aufgabe will ich mit meiner ganzen Expertise und Energie, aber auch mit Lust und Freude erfüllen."

Michael Krön, geboren 1972 in Wien, ist seit mehr als 25 Jahren beim ORF tätig, mit Stationen in Sport, Information sowie Bildung und Zeitgeschehen. Von 2012 bis 2018 leitete er Programmentwicklung und Qualitätsmanagement für Information, Dokumentation, Sport und Kultur, ab 2018 war er in der Programmdirektion für die Finanzen zuständig und für die Beziehung des ORF mit der österreichischen Filmwirtschaft. Seit 2020 tat er das als Gesamtprokurist. Im Dezember 2021 wurde Krön mit der Funktion des Chefproducers betraut. Mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt er seitdem die gesamte multimediale Programmwirtschaft des ORF. Zusätzlich verantwortete Krön 2025/2026 als Executive Producer den Eurovision Song Contest in Wien. Michael Krön ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Dr.in Angelika Simma-Wallinger, MSc, Direktorin für „Audience und Plattformen“

Angelika Simma-Wallinger: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, künftig einen zentralen Bereich für die digitale Transformation des ORF verantworten zu dürfen. Wir haben in Zeiten absichtlicher Desinformation und Filter-Bubbles als öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine wesentliche Rolle für das demokratische Zusammenleben. Damit wir auch in Zukunft so relevant wie heute sind, müssen die unverwechselbaren Produkte des ORF dort auffindbar sein, wo das Publikum sie sucht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Clemens Pig, mit großartigen Mitarbeitenden in der neuen Direktion ‚Audience und Plattformen‘ und mit allen Kolleginnen und Kollegen der Direktionen, um gemeinsam für alle Zielgruppen ein qualitätsvolles Produkt anzubieten.“

Angelika Simma-Wallinger ist seit 2022 Chefredakteurin des ORF Vorarlberg und verantwortet in dieser Funktion die redaktionellen Inhalte in Radio, TV und Online, sowie deren erfolgreiche Weiterentwicklung für die Nutzung auf Plattformen. Die promovierte Politikwissenschafterin verfügt über drei Jahrzehnte journalistische und kommunikationsstrategische Erfahrung. Nach 16 Jahren in unterschiedlichen Rollen im ORF leitete sie zwischen 2015 und 2019 die Kommunikation und Brand-Entwicklung der Caritas Österreich, ab 2019 und bis zu ihrem Wiedereintritt in den ORF war sie als Hochschullehrerin für mediale Gestaltung an der FH Vorarlberg tätig.

Dr. Harald Kräuter, Direktor für „Technologie und Innovation“

Harald Kräuter: „Ich bedanke mich für das von Clemens Pig und dem Stiftungsrat ausgesprochene Vertrauen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in einem wirklich starken Team. Die kommenden Jahre bringen große Herausforderungen für den ORF, die wir als Geschäftsführung und auch im europäischen Verbund mit der EBU nur gemeinsam lösen werden können. Es freut mich, die begonnene Transformation der Technischen Direktion in eine Direktion für ‚Technologie und Innovation‘ konsequent fortsetzen zu dürfen."

Harald Kräuter, geboren 1970 in Klagenfurt, ist seit 1990 im ORF tätig. Nach der HTL für Nachrichtentechnik und Elektronik studierte er Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Medienökonomie und promovierte an der Universität Wien mit einer Arbeit zur Einführung von HDTV in Österreich. Er war Tonmeister im ORF-Hörfunk, leitete die Technik im Landesstudio Niederösterreich sowie das Technische Facility Management und das Investitionsmanagement der Technischen Direktion. Von 2013 bis 2021 führte er als Geschäftsführer die ORF-Tochter GIS. Seit 2022 ist er ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung und Mitglied der Geschäftsführung. Seit 2024 ist er Mitglied des Technical Committees der EBU.