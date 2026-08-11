57 % der Studierenden an Uni Klagenfurt aus Familien ohne akademischem Hintergrund - individuelle Begleitung schafft Chancengerechtigkeit

Klagenfurt (OTS) -

An der Universität Klagenfurt sind Studierende keine Nummer: Mit persönlicher Betreuung, innovativen Unterstützungsangeboten und einem einzigartigen Campus bietet die Universität Klagenfurt ideale Bedingungen für ein erfolgreiches Studium– insbesondere für Studierende aus Familien ohne akademischen Hintergrund.

Ein Studium zu beginnen, bedeutet für viele junge Menschen einen neuen Lebensabschnitt. Für Studierende, deren Eltern nicht studiert haben, ist dieser Schritt oft mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden. Orientierung im Hochschulsystem, Studienorganisation oder die Frage der Studienfinanzierung müssen häufig ohne familiäre Erfahrungswerte bewältigt werden. Genau hier setzt die Universität Klagenfurt an – mit einem umfassenden Unterstützungsangebot, das österreichweit Maßstäbe setzt.

Rund 57 Prozent der neuzugelassenen Studierenden an der Universität Klagenfurt stammen aus Familien ohne akademischen Hintergrund. Chancengerechtigkeit ist daher an der Universität Klagenfurt kein Schlagwort, sondern gelebter Auftrag. Mit dem Mentoringprogramm BeFirst! begleitet die Universität First-Generation-Studierende bereits vor Studienbeginn und während der ersten Semester individuell und auf Augenhöhe. Mentor:innen unterstützen bei organisatorischen Fragen, erleichtern den Einstieg ins Studium und helfen dabei, sich an der Universität rasch zurechtzufinden. Workshops zu Themen wie Studienorganisation, Lernstrategien oder Studienfinanzierung ergänzen das Angebot.

Darüber hinaus profitieren alle Studierenden vom Programm Tutoring und Mentoring. Tutor:innen und Mentor:innen unterstützen bei der Prüfungsvorbereitung, vermitteln effektive Lernstrategien, helfen bei allen Fragen rund um das Studium und stehen als persönliche Ansprechpersonen zur Verfügung. Dieses Peer-to-Peer-Angebot erleichtert den Studienalltag, stärkt die Vernetzung unter den Studierenden und trägt wesentlich zum Studienerfolg bei.

Bereits vor dem ersten Vorlesungstag sorgen die Welcome Days für einen gelungenen Studienstart. Campusführungen, Informationsveranstaltungen und persönliche Beratungsangebote erleichtern die Orientierung, beantworten organisatorische Fragen und ermöglichen es Studienanfänger:innen, erste Kontakte zu knüpfen. Gemeinsam mit BeFirst! sowie den Tutoring- und Mentoringangeboten entsteht so ein engmaschiges Unterstützungsnetz, das Studierende vom ersten Tag an begleitet.

„Bei uns bist du keine Nummer“ – dieser Grundsatz prägt den Studienalltag an der Universität Klagenfurt. Exzellente Betreuungsverhältnisse, überschaubare Lehrveranstaltungsgrößen und kurze Wege ermöglichen einen direkten Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden. Die Campus-Universität vereint Hörsäle, Bibliothek, moderne Lernräume, Sporteinrichtungen und zahlreiche Serviceeinrichtungen an einem Standort. Dadurch entsteht eine persönliche Atmosphäre, in der Begegnung, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung selbstverständlich sind.

Auch die Lebensqualität spricht für den Studienstandort Kärnten. Klagenfurt bietet leistbares Leben, kurze Wege und eine hohe Lebensqualität. Moderne Infrastruktur, attraktive Freizeitmöglichkeiten und eine persönliche Studienatmosphäre schaffen ideale Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium.

Vizerektorin Doris Hattenberger unterstreicht die Bedeutung dieses ganzheitlichen Ansatzes: „Das ist ein ganz besonderes Programm; es steht für Chancengerechtigkeit. Wir schaffen damit einzigartige Studienbedingungen, wir kümmern uns um unsere Studierenden. Mit BeFirst!, den Welcome Days sowie unserem Tutoring- und Mentoringangebot sorgen wir dafür, dass niemand an der Universität Klagenfurt nur eine Nummer ist. Wir begleiten unsere Studierenden persönlich und unterstützen sie dabei, ihr Studium erfolgreich zu absolvieren.“

Mit ihrem konsequenten Fokus auf individuelle Förderung zeigt die Universität Klagenfurt, dass exzellente Hochschulbildung weit mehr bedeutet als hervorragende Lehre und Forschung. Sie bedeutet, Menschen unabhängig von ihrer Herkunft die Chance zu geben, ihr Potenzial zu entfalten.

Das Mentoringprogramm BeFirst! ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel: Es baut Barrieren ab, stärkt Selbstvertrauen und eröffnet jungen Menschen neue Bildungs- und Karriereperspektiven. Gemeinsam mit den Welcome Days sowie dem Programm Tutoring und Mentoring schafft die Universität Klagenfurt ein Studienumfeld, das persönlich, unterstützend und erfolgreich ist.