Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Klimakrise hin oder her – Ludwig klammert sich weiter an den Lobautunnel

Wien (OTS) -

„Die Menschen in Wien und Österreich leiden seit Juni unter der brutalsten Hitze, die es jemals gegeben hat, aber der Wiener Bürgermeister klammert sich auch noch im Jahr 2026 an ein völlig aus der Zeit gefallenes Betonprojekt. Das ist Politik von vorgestern und das ist angesichts der Klimakrise mit all ihren gravierenden Folgen verantwortungslos“, kritisieren Judith Pühringer und Peter Kraus, Parteivorsitzende Grüne Wien, die Aussagen von Bürgermeister Ludwig im heutigen Ö1-Mittagsjournal. Ludwig hat sich darin erneut zum Bau einer Autobahn durchs Naturschutzgebiet der Lobau bekannt.

Wie viel verbrannte Erde braucht es noch?

„Wie viel Quadratmeter verbrannte Erde braucht es noch, bis der Bürgermeister endlich einsieht, dass der eingeschlagene Betonweg nur weiter ins Verderben führt? Erst letzte Woche hat es in der Lobau gebrannt, die Wasserpegelstände in der Donau sind gering wie nie und die Dürre kostet uns allen Milliarden“, so Pühringer und Kraus – und weiter: „Die Wiener SPÖ steckt noch immer den Kopf in den Zement und tut dann jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn die Hitze Wien erfasst. Es ist nie zu spät umzukehren. Was muss noch passieren, damit der letzte Vertreter der Betonfraktion endlich einlenkt?“

Erneut kein kritisches Wort zu frauenfeindlichen Aussagen Rucks

Auch die frauenverachtenden Zitate seines engen Freundes und Ex-Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck rund um SPÖ-Finanzstadträtin Novak waren im Gespräch Thema – und wieder verweigerte der Bürgermeister eine klare Distanzierung von Rucks sexistischen Aussagen. „Bis heute gibt es von Ludwig kein kritisches Wort zu den frauenverachtenden Aussagen seines Freundes. Das ist wirklich beschämend und zeigt auch leider sehr deutlich, dass sich die SPÖ-Frauen von ihrem Gespräch mit dem Bürgermeister nichts erwarten dürfen. Die bisherigen Ausreden und Beschwichtigungen des Bürgermeisters sind eine einzige Bankrotterklärung“, so Pühringer und Kraus abschließend.