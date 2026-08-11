  • 11.08.2026, 12:39:02
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"ORF Burgenland Sommergespräche 2026" ab 19. August 2026

Chefredakteur Walter Schneeberger lädt zum großen Interview ins Naturparkzentrum Rosalia-Kogelberg

Eisenstadt (OTS) - 

Der Sommer 2026 wird als einer der heißesten in die Geschichte eingehen. Die Hitze bedroht Gesundheit, Natur und Landwirtschaft. Wie stehen die Parteien zum Klimawandel? Was kann konkret im Burgenland dagegen getan werden?

Diese und viele weitere Fragen wird ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger im sommerlichen Polittalk stellen. Im Rahmen der "ORF Burgenland Sommergespräche" lädt er ab Mittwoch, dem 19. August 2026, die Parteichefin und die Parteichefs der im Burgenländischen Landtag vertretenen Parteien in das neue Naturparkzentrum Rosalia-Kogelberg in Rohrbach bei Mattersburg ein. Auch weitere "heiße" Themen kommen zur Sprache: Teuerung, Gesundheit und Pflege, U-Ausschuss, Arbeitsplätze und Landesfinanzen.

Den Auftakt macht am Mittwoch, dem 19. August 2026, Anja Haider-Wallner (Die Grünen). Danach folgen Christoph Zarits (ÖVP), Alexander Petschnig (FPÖ) und Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Die Termine der "ORF Burgenland Sommergespräche":

Mittwoch, 19. August 2026 – Anja Haider-Wallner, Landeshauptmann-Stellvertreterin und Landessprecherin, Die Grünen

Mittwoch, 26. August 2026 – Christoph Zarits, Landesparteiobmann und Abgeordneter zum Nationalrat, ÖVP

Dienstag, 1. September 2026 – Alexander Petschnig, Landesparteiobmann und Abgeordneter zum Nationalrat, FPÖ

Mittwoch, 9. September 2026 – Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann und Landesparteivorsitzender, SPÖ

Die Sommergespräche sind jeweils in "Burgenland heute" um 19.00 Uhr in ORF 2/B zu sehen. Auszüge daraus gibt es am Tag danach auf Radio Burgenland zu hören. Die Gespräche sind außerdem im Internet unter burgenland.ORF.at bzw. on.ORF.at nachzusehen sowie auf sound.ORF.at nachzuhören.

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ORF Burgenland / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mag. (FH) Barbara Marchhart
Telefon: +43/2682/700-27447
E-Mail: [email protected]
Website: http://burgenland.ORF.at

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