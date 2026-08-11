  • 11.08.2026, 12:38:02
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ÖVP – Figl: SPÖ und Neos müssen Tourismuszonen in Wien endlich ermöglichen

Erneute Debatte um Sonntagsöffnung bestätigt langjährige Forderung der Wiener Volkspartei

Wien (OTS) - 

Die neuerliche Debatte über Tourismuszonen mit Sonntagsöffnung zeigt einmal mehr, dass Wien hier seit Jahren auf der Stelle tritt. „Die Einführung von Tourismuszonen ist längst überfällig. Umso unverständlicher ist es, dass SPÖ und Neos diese sinnvolle Maßnahme weiterhin blockieren. Dass die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, diese Forderung nun ebenfalls erneuert, zeigt, wie groß der Handlungsbedarf ist“, betont der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl.

„Wien zählt jedes Jahr Millionen Gäste aus aller Welt. Dass ausgerechnet in einer internationalen Tourismusmetropole Geschäfte an touristischen Hotspots am Sonntag geschlossen bleiben müssen, ist weder zeitgemäß noch wirtschaftlich nachvollziehbar. Davon profitieren weder der Handel noch der Tourismus und schon gar nicht die Wienerinnen und Wiener“, so Figl.

Die Wiener Volkspartei fordert die rot-pinke Stadtregierung neuerlich auf, endlich die gesetzlichen Möglichkeiten für Tourismuszonen zu nutzen.

„Andere europäische Städte zeigen seit Jahren, dass dieses Modell funktioniert und Handel, Tourismus sowie Beschäftigte gleichermaßen davon profitieren können. Besonders die Neos schlagen in diesem Zusammenhang große Töne an, doch in der Regierungsverantwortung bleibt davon nichts mehr übrig“, so Figl weiter und abschließend: „Jetzt liegt es an SPÖ und Neos endlich im Interesse des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Wien zu handeln.“

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