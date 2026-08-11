  • 11.08.2026, 12:26:32
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Josef Taucher (SPÖ): Bürgermeister Michael Ludwig wird erfolgreichen Wiener Weg fortsetzen

Wien (OTS) - 

„Die Entscheidung von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, auch 2030 wieder für Wien zu kandidieren, ist ein großartiges Signal für unsere Stadt. Damit setzen wir den erfolgreichen Wiener Weg konsequent fort“, erklärt SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher. Michael Ludwig stehe für Stabilität, Fortschritt und sozialen Zusammenhalt. „Er ist der Garant für ein prosperierendes, nachhaltiges und enkelgerechtes Wien – eine Stadt, die Chancen bietet, niemanden zurücklässt und Lebensqualität auf höchstem Niveau sichert“, so Taucher weiter.

„Unter Michael Ludwig ist Wien zum unangefochtenen Wirtschaftsmotor Österreichs geworden. Mit Investitionen in die Infrastruktur – vom U-Bahn-Ausbau bis hin zur Modernisierung des Gesundheits- und Spitalswesens – sichern wir Arbeitsplätze und garantieren eine starke Daseinsvorsorge für die kommenden Jahrzehnte. Der Wiener Weg zeigt, dass Klimaschutz und soziale Verantwortung zusammengehören. Ob durch den historischen Ausbau der Fernwärme und Fernkälte oder das Vorantreiben neuer Life-Science- und Forschungszentren – Ludwig führt Wien mutig und innovationsstark in eine leistbare, lebenswerte und nachhaltige Zukunft“, so Taucher abschließend.

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