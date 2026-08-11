- 11.08.2026, 12:19:32
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Erfolg für Polizeispitzensportlerin Lisa Fuhrmann bei Jiu-Jitsu-WM
Lisa Fuhrmann erkämpfte bei Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft am 8. August 2026 zweiten Platz
Zum dritten Mal in Folge stellte die Polizeischülerin und Spitzensportlerin Lisa Fuhrmann ihr Können bei der Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft am 8. August 2026 in Abu Dhabi in der Klasse Fighting bis 57 Kilogramm unter Beweis. Bereits 2024 und 2025 gewann sie den Vize-Titel. Sie musste sich der Schweizerin Jeaninne Villiger um einen Punkt geschlagen geben. Damit gewann sie ihre vierte WM-Medaille in Folge.
Lisa Fuhrmann absolviert seit 2024 ihre polizeiliche Grundausbildung im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Graz.
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