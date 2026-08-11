SP-Neumayer: „Michael Ludwig steht für Stabilität, Verlässlichkeit und eine sichere Zukunft Wiens“

Wien (OTS) -

SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA begrüßt die Ankündigung des Wiener Bürgermeisters und Landesparteivorsitzenden Dr. Michael Ludwig, sich für die Wiener Gemeinderatswahl 2030 erneut als Spitzenkandidat der SPÖ Wien zur Verfügung zu stellen: „Dass Michael Ludwig bereit ist, auch 2030 wieder an der Spitze der SPÖ Wien anzutreten, ist ein starkes Signal und eine sehr gute Nachricht für Wien. Er genießt großes Vertrauen in der Wiener Bevölkerung und steht für Stabilität, Verlässlichkeit und eine Politik, die den Menschen Sicherheit gibt. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, an der Spitze unserer Stadt jemanden zu wissen, der Verantwortung übernimmt, Erfahrung mitbringt und Wien sicher in die Zukunft führt“, so Neumayer.

Dieses Vertrauen habe sich Ludwig durch seine Arbeit für Wien erarbeitet. „Michael Ludwig hat unsere Stadt mit ruhiger Hand durch die Herausforderungen der vergangenen Jahre geführt. Dabei hat er immer die Wienerinnen und Wiener und den sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt gestellt. Er hört zu, wägt ab und entscheidet. Diese Art, Politik zu machen, wird von den Menschen geschätzt“, betont Neumayer.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeige sich, was dieser Einsatz für Wien konkret bedeute: „Wien funktioniert und verzeichnet kontinuierliches Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig denken wir voraus und investieren wie kein anderes Bundesland gezielt in die Zukunft unserer Stadt – in Arbeitsplätze und Bildung ebenso wie in erneuerbare Energie, wirksamen Klimaschutz und eine starke Gesundheitsversorgung. Dass sich die niedergelassene kassenärztliche Versorgung in Wien verbessert hat, zeigt, dass unsere offensive Strategie zum Ausbau der regionalen Gesundheitszentren wirkt. Und wo es strukturelle Herausforderungen gibt, bringt Bürgermeister Dr. Michael Ludwig konkrete Lösungen auf den Tisch – wie aktuell mit seinem Vorschlag einer Direktverrechnung von Gastpatient:innen zwischen den Bundesländern“, führt Neumayer aus.

Die Bereitschaft Ludwigs, auch 2030 wieder an der Spitze der SPÖ Wien anzutreten, sei deshalb weit mehr als ein Zeichen der Kontinuität. „Michael Ludwig hat einen klaren Anspruch: Wien soll auch morgen die Stadt sein, in der alle Menschen gut und sicher leben können. Dafür steht der Wiener Weg – für sozialen Zusammenhalt, wirtschaftliche Stärke und eine Politik, die Sicherheit gibt und gleichzeitig konsequent in die Zukunft investiert. Dass Michael Ludwig bereit ist, diesen Weg auch über 2030 hinaus weiterzugehen, ist ein starkes Signal für Wien und für eine starke, geeinte Wiener Sozialdemokratie“, so Neumayer abschließend. (Schluss)