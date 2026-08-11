Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 12. August, setzt das Kammermusikfestival „Allegro Vivo“ sein Programm mit „Con passione“ im Stift Altenburg fort. Ab 19 Uhr widmet sich die Pianistin Elisabeth Leonskaja dabei gemeinsam mit Ingolf Turban, Hariolf Schlichtig und Wen-Sinn Yang Werken von Franz Schubert und Johannes Brahms. Fortgesetzt wird mit dem Meisterkurskonzert „Klangsteg“ am Donnerstag, 13. August, ab 19 Uhr im Wasserschloss von Brunn am Wald, einer Matinée am Freitag, 14. August, ab 11 Uhr im Kunsthaus Horn und dem Meisterkurskonzert „Tonangebend“ am Freitag, 14. August, ab 19 Uhr im Marmorsaal von Stift Geras.

Das Konzert-Wochenende startet am Samstag, 15. August, um 20 Uhr im Kunsthaus Horn, wo das Ensemble Uwaga! in „Classic Goes Balkan” einen Mix aus Klassik, Jazz, Pop und Balkanrhythmen erklingen lässt. Am Sonntag, 16. August, spüren dann der Geiger Benjamin Schmid und der Akkordeonist Stian Carstensen ab 16 Uhr in der Gertrudskirche in Gars/Thunau in „Paganini” der Musik des Violinvirtuosen Niccolo Paganini nach. „Bella ciao!" heißt es zudem am Dienstag, 18. August, im Loisium in Langenlois, wo das Ensemble kammerfunk ab 19 Uhr von der Wiener Klassik über den Balkan nach Italien sendet und dabei der „Rosenkavalier aus dem Süden“ die „Lustigste Witwe“ zum Tanz auffordert. Nähere Informationen und Karten unter 02982/4319, e-mail [email protected] bzw. [email protected] und www.allegro-vivo.at.

Am Donnerstag, 13. August, liest Timna Brauer im Rahmen des „Kultursommers Semmering“ ab 18 Uhr im Panhans aus der Autobiographie „Die Farben meines Lebens“ ihres Vaters und spielt dazu auf der Gitarre die bekanntesten Melodien Arik Brauers. Am Freitag, 14. August, singt dann Erika Pluhar, begleitet von Klaus Trabitsch und Roland Guggenbichler, ab 15 Uhr im Kulturpavillon ihre „Lieder vom Himmel und der Erde“. Am Samstag, 15. August, geleitet Sona McDonald ab 11 Uhr im Panhans „In 80 Takten um die Welt“, dazu lässt das Classic Consort Wien an jeder Station den Klang der Welt lebendig werden. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Schloss Kirchstetten lädt am Donnerstag, 13. August, zu „Klassik unter Sternen“: Das Moravian Philharmonic Orchestra präsentiert bei diesem Open-Air-Konzert unter der Leitung von Hooman Khalatbari Ouvertüren aus Opern von Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Claude Debussy u. a. Am Samstag, 15. August, folgt im Ehrenhof mit „Symphonic Blockbuster“ eine Weltreise durch die Filmmusik von „Star Trek“ und „Der Herr der Ringe“ über „Forrest Gump“ bis zu „Jurassic Park“ und „Robin Hood“; es spielt das Symphonieorchester der TU Wien. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0670/6558675, e-mail [email protected] und www.schloss-kirchstetten.at.

Am Freitag, 14. August, geht ab 18 Uhr im Schlosspark von Marchegg die „Marchfelder Böhmische Sommernacht“ mit der Marchfelder Böhmischen, den Fetzigen Störchen und der südmährischen Blaskapelle Legrúti über die Bühne. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02285/7100 und e-mail [email protected] bzw. https://marchfelderboehmische.at.

Ebenfalls am Freitag, 14. August, werden die Multiplex-Terrassen der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf zur kostenlosen Open-Air Location für Stella Maria (ab 19 Uhr) und NESS (ab 20 Uhr). Nähere Informationen unter 01/6993969-0 und www.westfield.com/de/austria/scs/sunset-sound-2026.

Am Freitag, 14. August, wird auch um 19.30 Uhr das diesjährige „Grafenegg Festival“ eröffnet. Im Anschluss bringt das Philharmonia Orchestra London unter Cristian Măcelaru vor dem Wolkenturm Ludwig van Beethovens Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-moll op. 80 und Carl Orffs szenische Kantate „Carmina Burana“ zur Aufführung; Solistinnen bzw. Solisten sind Nikola Hillebrand, Nicholas Phan, Germán Olvera und Rudolf Buchbinder, mit dabei sind auch der Wiener Singverein und die Wiener Chormädchen. Am Samstag, 15. August, bringen zunächst Joyce DiDonato und das String-Trio Time for Three ab 15.30 Uhr im Rudolf-Buchbinder-Saal den Liederzyklus „Emily – No Prisoner Be“ nach Gedichten von Emily Dickinson zu Gehör, ehe ab 19.30 Uhr das European Union Youth Orchestra (EUYO) unter Gustavo Gimeno vor dem Wolkenturm Antonín Dvořáks Konzert für Violoncello und Orchester h-moll op. 104 und Anton Bruckners Symphonie Nr. 6 A-Dur spielt; Solistin ist Julia Hagen am Violoncello. Abgeschlossen wird der Tag mit einer Late Night Session der Musikerinnen und Musiker des EUYO ab 21.45 Uhr.

Sonntag, der 16. August, startet um 11 Uhr im Auditorium, wo Piotr Beczal̸a, begleitet von Sarah Tysman am Klavier, Werke von Mieczysl̸aw Karl̸owicz, Stanisl̸aw Moniuszko, Antonín Dvořák, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Sergej Rachmaninow singt. Ab 16.30 Uhr präsentieren Valerie Fritz und Mario Häring im Schlosshof ein Prélude mit Kompositionen von Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, György Ligeti und Nadia Boulanger. Nicht zuletzt widmet sich das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Domingo Hindoyan ab 19.30 Uhr vor dem Wolkenturm Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15 und Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74, „Pathétique“; Solistin ist Colin Pütz. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

„Broadway in Baden“ nennt sich ein Sommernachtskonzert der Bühne Baden, das von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. August, jeweils ab 19.30 Uhr am Theatervorplatz über die Bühne geht Unter freiem Himmel lassen dabei Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Moritz Mausser und Drew Sarich gemeinsam mit dem Orchester der Bühne Baden unter der Leitung von Michael Zehetner sowie dem Chor, Tanz- und Kinderensemble des Hauses die größten Hits aus der Welt des Musicals erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet am Freitag, 14. August, ab 19 Uhr am Marienmarkt einen Auftritt der Mammut Horns und am Sonntag, 16. August, ab 11 Uhr beim Pavillon im Stadtpark ein Konzert des Saxophonensembles der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Am Freitag, 14. August, ab 19 Uhr, am Samstag, 15. August, ab 16 Uhr und am Sonntag, 16. August, ab 9.30 Uhr lädt die Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf zum Musikerkirtag am Kaiserplatz. Mit dabei sind auch Chief Jackson, Solid & Gold, Time Lapse, die Beislkosmonauten u. a.; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02942/8204, e-mail [email protected] und www.schrattenthal.at bzw. www.musikerkirtag.at.

Am Samstag, 15. August, erzählt Renate Reich mit ihrem Fivetett ab 19.30 Uhr im Barockschlössl Mistelbach in „Bad Habits“ musikalische Geschichten, die aus der Singer-Songwriter-Tradition kommen und in einem jazzigen Kontext viel Raum für Improvisation bieten. Nähere Informationen und Karten unter 0699/13472241, e-mail [email protected] und https://events.eventjet.at/e/jazz-open-air.

Ebenfalls am Samstag, 15. August, wird der Retzer Hauptplatz zur Open-Air-Bühne für das Trio Tiña Colada, das ab 19 Uhr die größten Hits von CCR, The Doors, Elvis Presley, Bill Haley, Ruth Brown, Amy Winehouse, Beth Hart, Elle King, Norah Jones u. a. hören lässt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02942/20010 und www.retzer-land.at.

Am Samstag, 15. August, setzt auch Stift Melk die Reihe seiner Sommerkonzerte mit „Voices of Midsummer“ fort: Das Duo OrganVoices spannt dabei ab 19 Uhr in der Sommersakristei und der Stiftskirche einen musikalischen Bogen von Johann Sebastian Bach über Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel und Antonín Dvořák bis zu Jacques Boyvin und Marian Sawa. Am Sonntag, 16. August, feiert dann ein Festkonzert ab 19 Uhr in der Sommersakristei und der Stiftskirche „40 Jahre Reil-Orgel“. Ines Schüttengruber an der Orgel und Tobias Grabher an der Posaune widmen sich dabei Kompositionen von Johann Sebastian Bach, César Franck, Maurice Duruflé, Michael Gailit, Oliver Ostermann, Thomas Daniel Schlee, Franz Thürauer u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02752/555-230, e-mail [email protected] und www.stiftmelk.at.

Am Sonntag, 16. August, treten ab 18 Uhr in der Burgarena Reinsberg Die Paldauer mit den größten Hits aus über 40 Jahren Bandgeschichte wie „Tanz mit mir, Corina“, „Düsseldorfer Girl“, „Ich muss dich wiedersehen“, „3.000 Jahre“ und „Bis ans Ende der Welt“ auf. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Schließlich spielt die fünfköpfige Formation Jazzaznah! am Dienstag, 18. August, ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz unter dem Motto „Ohne Rücksicht auf Verluste“ eine Fusion aus Jazz-Standards, modernen Rhythmen, traditionellen Blasmusik-Stücken und Gesang in Weinviertler Mundart. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail [email protected] und www.staatz.at.