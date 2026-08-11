  • 11.08.2026, 11:03:02
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Ö1-Schwerpunkt zum 70. Todestag von Bertolt Brecht

Außerdem ORF-III-„Kultur Heute“ zum Anlass

Wien (OTS) - 

Auch 70 Jahre nach seinem Tod bleibt Bertolt Brecht einer der prägendsten Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts. Ö1 widmet dem Theaterrevolutionär, der u. a. für die Klassiker „Die Dreigroschenoper“, „Mutter Courage und ihre Kinder“ oder „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ bekannt ist, mit mehreren Sendungen im August einen thematischen Schwerpunkt.

Den Anfang macht am 13. August um 11.05 Uhr die Brecht-Erzählung „Der Mantel des Ketzers“, gelesen von Günter Einbrodt im Rahmen der „Radiogeschichten“. Darauf folgt eine zweiteilige Spezialsendung der „Spielräume“, die sich unter dem Titel „Bert Brecht – die Kunst, die Welt zu verändern“ am Samstag, dem 15., und am Sonntag, dem 16. August, jeweils um 17.10 Uhr auf die Spur des Autors und seines Einflusses weit über die Literatur hinaus begibt. Online nachgehört werden kann die Sendung „Mackie Messers Anmut – zur Person Bertolt Brecht“, die bereits am 25. Juli in „Diagonal“ in Ö1 zu hören war, und jetzt noch bis 25. August online auf der Ö1-Homepage und auf ORF Sound zur Verfügung steht.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.

Auch ORF III widmet sich dem Anlass und blickt in „Kultur Heute“ am Freitag, dem 14. August, um 19.40 Uhr auf den bedeutenden Dramatiker und sein Schaffen. Zu Gast ist Heinz Sichrovsky, der über Bertolt Brechts Wirken und seine bis heute anhaltende Bedeutung spricht.

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