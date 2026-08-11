Igelkindergärten bei Tierschutz Austria

Wien/Vösendorf (OTS) -

In der Wildtierstation von Tierschutz Austria herrscht derzeit Hochbetrieb: Rund 80 winzige Igelbabys mit oftmals nur rund 85 Gramm Gewicht – kaum schwerer als eine Tafel Schokolade – wurden in den letzten Wochen versorgt. Neu ist dabei, dass das Team erstmals eigene „Igelkindergärten“ eingerichtet hat. Dort leben mehrere etwas größere Jungigel gemeinsam, obwohl die Tiere eigentlich Einzelgänger sind. So sollen sie voneinander lernen und sich behutsam auf die Auswilderung vorbereiten.

Die Allerkleinsten brauchen noch intensivere Rund-um-die-Uhr-Betreuung mit Spezialmilch und Wärme. Die etwas älteren Jungigel in den Kindergärten sind bereits selbstständig genug, um zu fressen. In diesem zarten Alter dürfen sie noch eine Weile beisammen sein: Sie toben, üben Sozialverhalten und bereiten sich ohne Mama und Geschwister auf ihr späteres Leben als Einzelgänger vor.

„Es ist unglaublich berührend zu sehen, wie diese kleinen Wesen trotz ihres schweren Starts so viel Kraft und Neugier zeigen“, sagt Denise Holubar, Leiterin der Wildtierstation von Tierschutz Austria. „In den Igelkindergärten können sie in geschützter Umgebung groß und stark werden – und genau das brauchen sie, bevor wir sie wieder in die Natur entlassen.“

Sobald die Jungigel kräftig genug sind, geht die Reise zurück in die Freiheit. Dafür sucht Tierschutz Austria laufend geeignete Auswilderungsplätze. Wer einen naturnahen, igelfreundlichen Garten hat und den kleinen Stachelrittern eine zweite Chance geben möchte, kann sich unter https://www.tierschutz-austria.at/gartenvignette/ eintragen und Teil von Österreichs längster Igelstraße werden.

Die Hitze mag draußen drücken – in den Igelkindergärten von Tierschutz Austria wächst gerade etwas ganz Besonderes heran: Hoffnung auf eine stachelige Zukunft. Wer Hoffnung schenken mag, der kann seinen Garten jetzt melden.

Noch nie mussten im Tierschutzhaus so viele Wildtiere versorgt werden wie derzeit. Allein im Juni waren es rund 1.000 Tiere. „In den vergangenen zwei Monaten betreuen wir mehr Tiere, als vor fünf Jahren noch in einem ganzen Jahr“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Tierschutz Austria bittet um Unterstützung.



Fotos (honorarfrei)

Igelfotos