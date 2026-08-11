Salesianer: Neuer Provinzial fährt zur Amtseinführung 550 Kilometer mit dem Fahrrad

Fulpmes/Wien (OTS) -

Mit dem Fahrrad macht sich Pater Peter Rinderer SDB auf den Weg in sein neues Amt: In vier Tagen fährt der 39-jährige Salesianer Don Boscos rund 550 Kilometer von Fulpmes in Tirol nach Wien. Dort wird er am 15. August 2026 als neuer Provinzial der Salesianer Don Boscos in Österreich in sein Amt eingeführt. Mit seiner Radtour verbindet er eine Spendenaktion für die Jugendarbeit der Salesianer im Flüchtlingscamp Palabek in Uganda.

Die Route führt Rinderer von seinem bisherigen Wirkungsort Fulpmes bis in die Bundeshauptstadt. Auf der Strecke wird er in verschiedenen Ordensgemeinschaften übernachten. Neben der sportlichen Herausforderung freut er sich besonders auf die Natur und die Zeit, die ihm unterwegs zum Nachdenken und Beten bleibt. „ Die Tage auf dem Fahrrad sind für mich eine gute Gelegenheit, dankbar auf meine bisherige Aufgabe zurückzublicken und mich innerlich auf den neuen Dienst als Provinzial vorzubereiten “, sagt Rinderer.

Die feierliche Amtseinführung findet am Samstag, 15. August 2026, um 14.30 Uhr in der Don Bosco Kirche in Wien-Neuerdberg (Hagenmüllergasse 33, 1030 Wien) statt. Der Festgottesdienst wird von Don Roman Jachimowicz, Regionalrat der Salesianer Don Boscos für Europa Zentrum-Nord, zelebriert. Mit 15. August übernimmt Pater Peter Rinderer für eine sechsjährige Amtszeit die Leitung der österreichischen Ordensprovinz. Er folgt in dieser Funktion Pater Siegfried M. Kettner SDB nach.

Pater Rinderer zu seiner neuen Aufgabe: „ Unser Auftrag als Salesianer Don Boscos sind die Jugendarbeit und die Seelsorge. Beides ist gerade in diesen unsicheren Zeiten wichtig und wertvoll. In allen Don Bosco Einrichtungen sollen eine herzliche Aufnahme, qualitätsvolle Bildung, lebensnahe Spiritualität und eine fröhliche Gemeinschaft spürbar sein. “ Als Provinzial möchte Rinderer die Salesianer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Don Bosco Einrichtungen sowie die zahlreichen jungen Menschen begleiten und stärken.

Alle Spenden, die im Rahmen der Radtour und der Amtseinführung gesammelt werden, kommen der Jugendarbeit der Salesianer Don Boscos im Flüchtlingscamp Palabek im Norden Ugandas zugute. Dort leben zahlreiche Menschen, die vor Krieg und Gewalt aus dem benachbarten Südsudan geflohen sind. Die Salesianer bieten Kindern und Jugendlichen in Palabek Bildung, Freizeitangebote, seelsorgliche Begleitung und Unterstützung bei der Gestaltung einer selbstbestimmten Zukunft. Vor Ort ist der österreichische Salesianerbruder Peter Jirak SDB tätig. Weitere Informationen über Palabek sowie die Möglichkeit zu spenden sind bei Don Bosco Mission Austria unter www.donboscomissionaustria.at zu finden.

Damit das Leben junger Menschen gelingt...

Don Bosco Volunteers (zusammen mit den Don Bosco Schwestern) organisieren Die Salesianer Don Boscos sind eine weltweit tätige katholische Ordensgemeinschaft, die sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzt. Rund 14.000 Salesianer sind in 138 Ländern tätig. Im Geist ihres Gründers Don Bosco begleiten und unterstützen sie junge Menschen, insbesondere jene, die benachteiligt sind oder am Rand der Gesellschaft stehen. Sie engagieren sich unter anderem in Schulen, Jugend- und Ausbildungszentren sowie in der Pfarrseelsorge.

Auch in Österreich setzen sich 44 Salesianer gemeinsam mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zahlreichen Ehrenamtlichen für junge Menschen ein. Sie betreiben unter anderem Schulen, Kindergärten, Jugendzentren und Wohnheime und bieten Bildungs-, Freizeit- und Seelsorgeangebote. Darüber hinaus unterstützen Organisationen wie das Don Bosco Sozialwerk, Volontariat bewegt, Don Bosco Volunteers und die Don Bosco Mission Austria junge Menschen und Projekte in Österreich und weltweit.

Amtseinführung von P. Peter Rinderer SDB als Provinzial

Festgottesdienst in Wien

Datum: 15.08.2026, 14:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Don Bosco Kirche

Hagenmüllergasse 33

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.donbosco.at/sdb/home/termine/calendar/2350.html