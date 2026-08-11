NEOS WIEN/Burian/Bakos zum Tag der Jugend: „Starke Demokratie braucht junge Stimmen“

Wien (OTS) -

Zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August stellen NEOS Wien Jugendsprecher Lukas Burian und Bildungssprecherin Dolores Bakos die Mitsprache und Chancen junger Menschen in den Mittelpunkt.

„Junge Menschen sollen früh lernen, dass ihre Stimme zählt und gehört wird. Wir müssen ihnen zutrauen, ihre eigenen Ideen einzubringen, mitzureden und mitzugestalten. Das stärkt ihr Selbstvertrauen und unsere Demokratie“, sagt NEOS Wien Jugendsprecher Lukas Burian.

Mit dem Wiener Kinder- und Jugendparlament bringen junge Wienerinnen und Wiener ihre Vorstellungen direkt in die Stadtpolitik ein. Bis zum 15. September kann man sich dafür anmelden.

Burian ruft Kinder und Jugendliche dazu auf, diese Möglichkeit zu nutzen: „Das Kinder- und Jugendparlament ist eure Möglichkeit, mitzumachen. Bis Herbst könnt ihr euch wieder anmelden. Macht mit, bringt eure Ideen ein und sagt uns, was ihr in dieser Stadt verändern wollt.“

Junge Menschen erleben dort, wie man aus einer Idee ein gemeinsames Anliegen macht, darüber diskutiert und schließlich auch Politik und Verwaltung damit konfrontiert. „Genau darum geht es: Junge Menschen sollen erfahren, dass Mitreden etwas bringt und ihre Meinung zählt“, so Burian.

Bakos: „Chancengerechtigkeit für junge Menschen bedeutet Zukunftskompetenzen zu vermitteln“

Auch in der Bildung geht es darum, jungen Menschen unabhängig von ihren Startbedingungen Chancen zu eröffnen. Für NEOS Wien Bildungssprecherin Dolores Bakos zeigt gerade der Schulterschluss zwischen Bund und Wien, was dabei möglich ist.

„Wenn wir es ernst meinen mit der Chancengerechtigkeit, dann muss Schule Zukunftskompetenzen vermitteln, die eines verdeutlichen: Die Welt verändert sich rasant. Als NEOS stehen wir für Reformen, die junge Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben für die Zukunft vorbereiten.“, sagt Bakos.

Ein Beispiel ist der wirksame Chancenbonus, der direkt an den Wiener Schulen ankommt: Standorte mit besonderen Herausforderungen erhalten mehr Personal und zusätzliche Ressourcen genau dort, wo der Bedarf groß ist. 228 Schulen in Wien profitieren davon und bekommen damit endlich mehr Unterstützung. Mit dem Demokratieunterricht wird außerdem ein weiterer NEOS-Schwerpunkt umgesetzt. Durch das geplante neue Unterrichtsfach „Medien und Demokratie“ bekommen Jugendliche früh das Rüstzeug, um etwa Quellen zu überprüfen, Inhalte kritisch zu hinterfragen und demokratiepolitische Entscheidungsprozesse zu verstehen.

„Chancenbonus, verpflichtende Sommerschule und Demokratieunterricht sind Beispiele für konkrete Verbesserungen für junge Menschen. Genau dafür sind wir in Regierungsverantwortung: damit Herkunft und Startbedingungen nicht über die Zukunft eines Kindes entscheiden“, so Bakos.

Burian und Bakos abschließend: „Wir arbeiten am Weltjugendtag und an allen anderen 364 Tagen daran, die Stadt jugendgerechter zu machen und jungen Menschen die besten Chancen zu ermöglichen, um ihren Weg gehen zu können.“