Erfolgreiche „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Fünfte Folge der Jubiläumssaison mit bis zu 790.000 und Rekordmarktanteilen

Wien (OTS) -

Erfreuliche Bestwerte für die heurige Jubiläumsstaffel der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Die gestern, am Montag, dem 10. August 2026, gezeigte fünfte Folge, die bis zu 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und im Schnitt von 755.000 gesehen wurde, erzielte einen Rekordmarkanteil von 38 Prozent bei E12+. Einen Bestwert gab es mit 32 Prozent auch in der jungen Zielgruppe 12–29. Bei 12–49 waren es 24 Prozent.

Die nächste Ausgabe, in der Nina Horowitz weitere sechs partnersuchende Singles – diesmal aus Wien, Niederösterreich, Kärnten, Steiermark und Tirol – porträtiert, steht am Montag, dem 17. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON auf dem Programm. TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.