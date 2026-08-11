  • 11.08.2026, 10:19:32
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„Breaking Media Sommergespräche“ im Zeichen der ORF-Direktorenwahl heute um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt am Dienstag Harald Fidler, Medien-Ressortleiter des Standard, und Fabian Knauseder-Wöhrer, Geschäftsleitung JOYN Österreich.

Wien (OTS) - 

Welche Richtung schlägt der ORF unter seiner neuen Führung ein? Das Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ widmet sich den neu präsentierten Direktor:innen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der angehende ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat vergangene Woche sein Führungsteam vorgestellt und darunter sind zahlreiche neue Gesichter wie Angelika Simma-Wallinger für den Bereich Audience und Plattformen, Michael Krön für Programm sowie Silvia Lieb für Finanzen und Verwaltung. Die Besetzungen sind noch nicht gesetzt: Am Dienstag, den 11. August, muss der ORF-Stiftungsrat den Personalentscheidungen noch zustimmen.

JOYN Österreich-Geschäftsleiter Knauseder-Wöhrer über ORF-Kooperation und Streamingabgabe

In der Medienbranche wird über die weitere Partnerschaft zwischen dem ORF und der Streamingplattform spekuliert. Bleibt der ORF auf JOYN?

Auch zur von Vizekanzler Andreas Babler vorgeschlagenen Streamingabgabe nimmt Fabian Knauseder-Wöhrer Stellung und warnt vor einer zusätzlichen Belastung heimischer Medienunternehmen: „Für den Moment wäre es so, dass es die Falschen trifft, nämlich die heimischen Medienbetriebe. Eine zusätzliche Abgabe oder weitere Schwächung wäre für uns nicht gut.“

Die „Breaking Media Sommergespräche“ wöchentlich um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

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