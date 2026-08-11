Bis zu 515.000 sahen „Sommergespräch“ mit Leonore Gewessler

Wien (OTS) -

Bis zu 515.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen gestern, am Montag, dem 10. August 2026, das ORF-„Sommergespräch“ von Simone Stribl mit Leonore Gewessler (Die Grünen). Durchschnittlich waren 482.000 (vorläufige Gewichtung) bei 24 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte bis zu 569.000 Politikinteressierte.

Das nächste „Sommergespräch“ führt Stribl am Montag, dem 17. August, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Auf ORF.at und ORF ON sind die „Sommergespräche“ zentrales Element der innenpolitischen Berichterstattung des Sommers. Das Streaming-Package beinhaltet dabei sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand. Zudem stehen auch die anschließenden „ZIB 2“-Analysen online bereit. Alle „Sommergespräche“ werden darüber hinaus auf ORF ON in einer eigenen Videokollektion zentral angeboten und bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar.