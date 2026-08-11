Gipfeltreffen des guten Geschmacks: Die Kulinarischen Nächte 2026

Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge (OTS) -

Wenn sich die goldene Jahreszeit über die Kärntner Nockberge legt und das sanfte Licht den Millstätter See berührt, beginnt zwischen Berg und See die köstlichste Zeit des Jahres. Vom 18. September bis 10. Oktober 2026 verwandeln die Kulinarischen Nächte die Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge in eine große Bühne für die Kärntner Küche. An vier Genusswochenenden mit insgesamt 23 Themenabenden laden 13 ausgewählte Hotels und Restaurants zu mehrgängigen Menüabenden ein, die Tradition und Moderne harmonisch verbinden.

Bereits die Mönche des Klosters Millstatt machten einst die Täler urbar und hielten in ihren Rezepten fest, was auf Wiesen, Äckern und in den Gärten wuchs. Viele dieser Zutaten und Zubereitungsarten inspirieren die Küchen der Region bis heute. Während der Herbst tagsüber zu ruhig-genussvollen Aktivitäten durch goldene Lärchenwälder oder entlang der Slow Trails am Millstätter See einlädt, gehört der Abend ganz der Gastronomie. In den Partnerbetrieben verwandeln sich die Stunden nach Sonnenuntergang in kulinarische Erlebnisse aus regionalen Zutaten, begleitet von Kärntner Weinen und den Geschichten der Menschen, die sie erschaffen.

Echte Partnerschaft mit dem Genussland Kärnten

Echter Genuss entsteht dort, wo Herkunft, Handwerk und Verantwortung zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Kulinarischen Nächte steht daher die konsequente Partnerschaft mit dem Genussland Kärnten. Insgesamt 23 regionale Produzentinnen und Produzenten liefern die hochwertigen Zutaten für die Veranstaltungsreihe. Sämtliche Partnerbetriebe sind mit anerkannten Gütesiegeln zertifiziert, darunter dem AMA GENUSS REGION Gütesiegel. Von Almkäse über Wild aus den Nockbergen bis hin zu heimischem Getreide und Kärntner Wein machen die Menüabende Herkunft sichtbar und den Geschmack der Region erlebbar.

Kulinarische Reise durch Bad Kleinkirchheim zum Auftakt

Den offiziellen Auftakt bildet am Freitag, den 18. September 2026 ab 17:00 Uhr die Kulinarische Reise durch Bad Kleinkirchheim. Diese besondere Genusswanderung verbindet vier Orte mit vier regionalen Gängen. Die Vorspeise aus der Rauchkuchl wird in Ortners Eschenhof Alpine Slowness serviert. Im Family & Sporthotel Kärntnerhof folgt der Zwischengang rund um Kärntner Korn, Kraut & Ruabn. Als Hauptgang erwartet die Gäste ein Spaziergang zwischen Wald und See im Evident Hotel Prägant, bevor im Restaurant Trattlers Einkehr beim Dessert Kärntner Wein auf Kärntner Kas trifft. Das Ticket für diese Genussreise kostet 99 Euro pro Person, eine passende Weinbegleitung ist für 32 Euro zubuchbar.

Vier Themenwochenenden im September und Oktober

Die darauffolgenden Wochenenden stehen jeweils unter einem spezifischen kulinarischen Thema. Am Samstag, den 19. September 2026 dreht sich alles um das Zusammenspiel von Kärntner Wein und Kärntner Kas, präsentiert in Trattlers Einkehr in Bad Kleinkirchheim, im Plåtzhirsch in Döbriach sowie bei Kerschbaumer x Villa Verdin in Millstatt am See.

Unter dem Motto „Vom Reh zum See“ vereinen der 25. und 26. September 2026 Wild und Fisch in einem Menü. Zartes Wildbret aus den Nockbergen, fangfrischer Fisch, Waldpilze und Wurzelgemüse erzählen von der Natur zwischen Waldpfad und Seeufer. Zu den teilnehmenden Betrieben zählen unter anderem die Unterwirt Hüttn, das Hotel zur Post & Postskriptum, das Evident Hotel Prägant, das SEEGLÜCK Hotel Forelle, das Landhotel Lindenhof, das Restaurant mo.wi im Hotel Moserhof sowie das Heidi-Hotel Falkertsee.

Das erste Oktoberwochenende am 2. und 3. Oktober 2026 widmet sich bodenständigen Feldfrüchten: „Kärntner Korn, Kraut & Ruabn“ zeigt althergebrachte Getreidesorten und Gemüsevielfalt überraschend leicht und modern interpretiert. Hierzu bitten das Family & Sporthotel Kärntnerhof, das Familien & Sportresort Brennseehof, das Hotel zur Post, die Unterwirt Hüttn, das Landhotel Lindenhof, das Heidi-Hotel Falkertsee, das Hotel Forelle und Trattlers Einkehr zu Tisch.

Den Abschluss bilden am 9. und 10. Oktober 2026 die Abende unter dem Titel „Feines aus Rauchkuchl & Selch“. Veredelt durch Feuer, Zeit und Handwerk entfalten Selchfleisch, Speck, Fisch und Gemüse ihr würziges Aroma. Gastgebende Betriebe sind das Familien & Sportresort Brennseehof, der Plåtzhirsch, Ortners Eschenhof, das Hotel zur Post, Trattlers Einkehr und das Evident Hotel Prägant. Die einzelnen Themenabende kosten jeweils 89 Euro pro Person.

Rahmenprogramm auf Genussmärkten und am Berg

Ergänzend zu den Abendveranstaltungen bietet die Region ein vielseitiges Begleitprogramm. Jeden Samstag während des Aktionszeitraums lädt von 14 bis 18 Uhr der Genuss-Markt der Regionalität nach Bad Kleinkirchheim ein, um Slow Food und feines Handwerk direkt von heimischen Produzenten zu verkosten. Zudem verlagert sich der Genuss an ausgewählten Sonntagen auf 2.000 Meter Seehöhe: Das Bergrestaurant Kaiserburg kocht am 4., 11. und 18. Oktober regional auf, während das Panorama-Restaurant Nock IN an der Brunnachbahn am 27. September sowie am 25. und 31. Oktober bei “Kulinarisch Regional am Berg” Highlights mit Weitblick bietet.