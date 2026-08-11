FPÖ – Krauss übt scharfe Kritik an Emmerlings Trauminsel-Programm für Problemjugendliche auf Kosten der Steuerzahler

Wien (OTS) -

Wie nun bekannt wurde, macht Jugendstadträtin Bettina Emmerling in Zeiten größten Spardrucks Geld locker, um Problemjugendlichen Auslandsaufenthalte auf Madeira, in Skandinavien und anderen europäischen Destinationen zu finanzieren.

„Während bei den Wienern gespart und abkassiert wird, kennt Emmerling beim Geldausgeben offenbar keine Grenzen. Besonders grotesk ist, dass es keine transparenten Gesamtkosten, keine klaren Teilnehmerzahlen und keine umfassenden Nachweise über den tatsächlichen Erfolg dieser Reisen gibt. So geht man mit dem Geld der Steuerzahler nicht um“, kritisiert FPÖ-Wien Bildungssprecher Klubobmann Maximilian Krauss.

Zudem wirft die Abwicklung über unterschiedliche Vereine und Einrichtungen massive Fragen auf. So haben wir in Wien mittlerweile genügend Fälle erlebt, bei denen rund um Vereine, Fördergelder und deren Verwendung massive Ungereimtheiten und Missbrauchsvorwürfe aufgetaucht sind. „Warum werden derart sensible und kostspielige Projekte erneut ausgelagert? Warum übernimmt die zuständige MA 11 nicht selbst die Abwicklung und damit die volle Kontrolle über jeden ausgegebenen Euro?“, fragt Krauss und fordert die lückenlose Offenlegung sämtlicher Kosten, Teilnehmerzahlen, beauftragter Vereine sowie der konkreten Ergebnisse der vergangenen Jahre.

„Emmerling kann aus einem steuerfinanzierten Projekt kein Geheimprojekt machen. Wer solche Maßnahmen finanziert, muss offenlegen, wer davon profitiert, was sie kosten und welchen nachweisbaren Nutzen sie haben. Steuergeldverschwendung unter dem Deckmantel der Pädagogik ist gerade in Zeiten der Wiener Budgetkrise völlig inakzeptabel“, so Krauss.