Der Eberhofer ist zurück!

München (OTS) -

Am Abend fand die Weltpremiere zu STECKERLFISCHFIASKO in der bayerischen Landshauptstadt statt und der Mathäser Filmpalast platzte aus allen Nähten! Zahlreiche Fans ließen es sich nicht entgehen, den zehnten Film der Eberhofer-Reihe - ein echtes Filmjubiläum und ganz besonderes Wiedersehen - zusammen mit Ihren Stars zu feiern.

Das Dreigespann-Dreamteam um Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz freute sich, gemeinsam mit Regisseur Ed Herzog, Drehbuchautor Stefan Betz, Produzentin Kerstin Schmidbauer sowie Co-Produzentin Claudia Grässel (ARD Degeto Film) den neuesten Krimi der Eberhofer-Reihe zu präsentieren.

Beim großen Jubiläum durften auch die bekannten Gesichter aus Niederkaltenkirchen nicht fehlen: Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Stephan Zinner, Daniel Christensen, Max Schmidt, Sigi Zimmerschied, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Pelle Küffner, Milan Peschel, Eli Wasserscheid, Michael Ostrowski, Castro Dokyi Affum und Hinkelotta. Auch Christian Tramitz, Ruby O'Fee, Lara Mandoki, Petra Berndt und Niklas Marian Müller, welche den Cast diesmal verstärken, feierten mit.

Rita Falk, Bestsellerautorin und Schöpferin des Eberhofer-Kosmos, war ebenfalls zur Premiere angereist. Unter den zahlreichen Gästen konnten Constantin Film Vorstandsvorsitzender Oliver Berben und Constantin Film Vorstand Martin Bachmann weitere prominente Gäste begrüßen, darunter Dr. Silvia Tiedtke (FFF), Karsten Günther (ARD Degeto Film), Bettina Ricklefs (BR), Paul Breitner, Adnan Maral, Johanna Gehlen, Leslie Mandoki, Gabrielle Odinis, u.v.a.

Für einen Teil des Casts geht es nun auf die ausverkaufte Kinotour durch Deutschland und Österreich, bevor STECKERLFISCHFIASKO am 13. August 2026 bundesweit in den Kinos startet.

Inhalt: Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt - und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche "Steckerlfischkönig" plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. "Romeo und Julia" in Niederbayern!

Auch zum Filmjubiläum dürfen sich die Fans wieder auf beliebte Gesichter freuen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff stehen gemeinsam mit Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Sigi Zimmerschied sowie Eli Wasserscheid, Castro Dokyi Affum und Michael Ostrowski vor der Kamera. Zur illustren Niederkaltenkirchener Gemeinde gesellen sich dieses Mal Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Niklas Marian Müller, Petra Berndt sowie in einer Gastrolle Milan Peschel u.v.m.!

STECKERLFISCHFIASKO ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto Film und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Regie führte Ed Herzog. Das Drehbuch stammt von Stefan Betz und Ed Herzog. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer sind Oliver Berben und Christine Rothe. Co-Produzent*innen sind Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Cornelius Conrad (BR).

Kinostart: 13. August 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Castro Dokyi Affum, Michael Ostrowski, Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Milan Peschel, Petra Berndt, Niklas Marian Müller u.v.m.

Executive Producer: Oliver Berben, Christine Rothe

Co-Produzent*innen: Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Cornelius Conrad (BR)

Produzentin: Kerstin Schmidbauer

Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk

Regie: Ed Herzog

Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.