„Bezirk mit Wirkung“: Online-Umfrage für Hernals gestartet

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien und der Bezirk Hernals laden alle Menschen, die in Hernals leben oder arbeiten, ein, an einer Online-Umfrage im Rahmen des Zukunftsprojekts „Bezirk mit Wirkung“ teilzunehmen. Ziel ist es, möglichst viele Erfahrungen und Perspektiven der Hernalser*innen für die Entwicklung eines Zukunftsbilds für Hernals einzuholen. Bis 20. September kann online unter mitgestalten.wien.gv.at teilgenommen werden.

„Mit der Online-Umfrage schaffen wir eine einfache Möglichkeit, möglichst viele Perspektiven aus Hernals einzuholen. Jede Stimme trägt dazu bei, die Zukunft des Bezirks aktiv mitzugestalten“, so Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Für ein gutes Zusammenleben braucht es die Möglichkeit, mitzureden und sich einzubringen. Mit der Online-Umfrage wollen wir möglichst viele Menschen im Bezirk erreichen und ihnen die Gelegenheit geben, ihre Wünsche und Ideen mit uns zu teilen. Hernals hat viele unterschiedliche Stimmen und jede Perspektive hilft dabei, ein Zukunftsbild zu entwickeln, das den Bezirk in seiner Vielfalt widerspiegelt“, so Bezirksvorsteher Peter Jagsch.

Einfach und mehrsprachig teilnehmen

Die Online-Umfrage ist über die Beteiligungsplattform der Stadt Wien mitgestalten.wien.gv.at erreichbar und kann ohne Registrierung ausgefüllt werden. Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, ist die Umfrage neben Deutsch auch in den vier meistgesprochenen Sprachen im Bezirk Englisch, Rumänisch, Ukrainisch und Arabisch verfügbar.

Im Mittelpunkt der Umfrage stehen Fragen zum Zusammenleben in Hernals: Wo begegnen sich die Menschen im Bezirk? Wo bringen sie sich bereits ein oder wo würden sie sich gerne engagieren? Was macht ein gutes Miteinander aus und welche Themen sollen die Zukunft des Bezirks prägen? Die Teilnehmenden können außerdem jene Themen auswählen, die ihnen für die Weiterentwicklung von Hernals besonders wichtig sind, wie etwa öffentlicher Raum, Parks und Freizeit, Kunst und Kultur, Feste und Gemeinschaft, Mobilität oder Mitgestaltung.

Grundlage für den Zukunftsrat Hernals

Die Ergebnisse der Online-Beteiligung werden gemeinsam mit den Rückmeldungen aus aufsuchenden Beteiligungsformaten ausgewertet und bilden die Grundlage für die Arbeit des Zukunftsrats Hernals. Die Mitglieder des Zukunftsrats werden zum Ende des Jahres per Losung aus der Bevölkerung ausgewählt, sodass die Gruppe ein möglichst diverses Abbild des Bezirks bildet. Gemeinsam mit dem Bezirk Hernals entwickeln sie ein Zukunftsbild für Hernals, das Werte, Ziele und Qualitäten für die weitere Entwicklung des Bezirks beschreibt und als Orientierung für zukünftige Planungen dienen soll.

Das Pilotprojekt „Bezirk mit Wirkung“ wird vom Büro für Mitwirkung der Stadt Wien, angesiedelt in der Abteilung Energieplanung, gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Hernals umgesetzt. Die gewonnenen Erfahrungen sollen dazu beitragen, Beteiligungsstrukturen in Wien weiterzuentwickeln und demokratische Mitgestaltung langfristig zu stärken.

Zur Online-Beteiligung: https://mitgestalten.wien.gv.at/de-DE/projects/bezirk-mit-wirkung

Zum Projekt: https://mitwirkung.wien.gv.at/bezirk-mit-wirkung