ART&ANTIQUE Salzburg startet am Freitag im Bischofshaus

Salzburg (OTS) -

Am Freitag ist es so weit: Die ART&ANTIQUE Salzburg eröffnet erstmals im Bischofshaus der Erzdiözese Salzburg am Kapitelplatz. Von 15. bis 23. August 2026 präsentieren renommierte Galerien und Kunsthändler:innen herausragende Werke aus mehr als 3.000 Jahren Kunstgeschichte. Den Auftakt bildet am Freitag, 14. August, die feierliche Eröffnung mit Landeshauptfrau-Stellvertreter und Kulturlandesrat Mag. Stefan Schnöll und Erzbischof Franz Lackner OFM. Als besonderer Ehrengast wird die international bekannte Autorin, Menschenrechtsaktivistin und Künstlerin Waris Dirie erwartet.

Das historische Bischofshaus mit seinem idyllischen Garten schafft mitten in der Salzburger Altstadt einen außergewöhnlichen Rahmen für Kunst von der Antike bis zur Gegenwart. Auch der Garten wird Teil des Messeerlebnisses: Skulpturale Kunst im Außenraum verbindet Kunstgenuss, historische Architektur und Salzburger Festspiel-Flair.

„Mit dem Umzug ins Bischofshaus gewinnt die ART&ANTIQUE Salzburg einen Ort, der Geschichte und Gegenwart auf einzigartige Weise verbindet. Genau dieser Dialog macht unsere Messe aus – hochwertige Kunst in einem außergewöhnlichen Ambiente, mitten im Herzen Salzburgs“, sagen die Veranstalter Alexandra Graski-Hoffmann und Thomas P. Jungreithmair.

Feierlicher Auftakt mit Waris Dirie

Die Eröffnung beginnt am Freitag, 14. August, um 14.30 Uhr mit der Begrüßung und Eröffnung durch Landeshauptfrau-Stellvertreter und Kulturlandesrat Mag. Stefan Schnöll sowie der Segnung durch Erzbischof Franz Lackner OFM.

Ab 16.00 Uhr öffnet die Preview für geladene Gäste. Schlumberger begleitet den Auftakt mit Sekt. Helga Schüller vom Weingut Schüller aus Pillersdorf präsentiert persönlich die Vielfalt der Weine des Weinviertels, für die kulinarische Begleitung sorgt das MUS.Café.

Mit Waris Dirie erwartet die Gäste ein besonderer Ehrengast. Die weltweit bekannte Menschenrechtsaktivistin und Autorin zeigt sich bei der ART&ANTIQUE auch als bildende Künstlerin. Schütz Art Society präsentiert ihre großformatigen Acrylbilder, in denen Dirie Erinnerungen an ihre afrikanische Heimat verarbeitet. Der Erlös aus dem Verkauf ihrer Werke unterstützt Bildungsprojekte der Desert Flower Foundation.

Von Altägypten über Alfons Walde bis Andy Warhol

Die Bandbreite der ART&ANTIQUE Salzburg reicht über mehr als drei Jahrtausende: Christoph Bacher Archäologie Ancient Art präsentiert eine Kalksteinfigur des Osiris aus dem Neuen Reich (1550–1070 v. Chr.). Bei Kunsthandel Freller steht mit Alfons Waldes „Einsamer Berghof“ von 1933 ein Meisterwerk der österreichischen Moderne im Mittelpunkt. Ein eigener Alfons Walde-Raum bringt unter dem Motto „Winter im Sommer“ überraschende Schneelandschaften in den Salzburger Festspielsommer.

Runge Kunsthandel zeigt Fritz Wotrubas „Stehende Figur“ von 1958, LILLY'S ART eine fein gearbeitete jagdliche Empireuhr aus Wien aus dem frühen 19. Jahrhundert. Zeitgenössische Goldschmiedekunst ist mit AgnesMaria Steinmetzer vertreten, während das Kunsthaus Wiesinger mit Andy Warhols „Turtle“ eine Ikone der Pop Art nach Salzburg bringt.

Kunst, Schmuck und Wein im Bischofshaus

Auch das Rahmenprogramm verbindet Kunst und Genuss: Am Mittwoch, 19. August, laden SCHLOSSSEITEN mit Herausgeberin Lisa Gasteiger und Eva Maria von Schilgen zu „LUST.WANDELN im erzbischöflichen Garten“. Schmuckexpertin Mag. Eva Pintar-Lebruner spricht über „Signierten Schmuck“ als Investment.

Am Donnerstag, 20. August, treffen am Stand von Kunsthandel Freller Kunst und Weinkultur aufeinander: An der „Beni Altmüller-Bar“ wird Rosé des Weinguts Anton Bauer aus der „Collection d'Art 2025“ ausgeschenkt, dessen Etikett Beni Altmüllers Werk „Einsicht in die Aussicht“ trägt.

Am Freitag, 21. August, ab 17.00 Uhr trifft die ART&ANTIQUE Salzburg auf NXG, die Next Generation der Freunde der Salzburger Festspiele. Ein exklusives Private Viewing mit anschließendem Empfang führt von klassischer Kunst bis zur Moderne. Auch Top-Kundinnen und -Kunden von Engel & Völkers, dem neuen Partner der ART&ANTIQUE, werden erwartet.

Starke Partner im Salzburger Festspielsommer

Mit dem neuen Standort am Kapitelplatz rückt die ART&ANTIQUE noch näher an das kulturelle Geschehen der Festspielstadt. Begleitet wird die Sommerausgabe von langjährigen und neuen Partnern: Raiffeisen Private Banking lädt zur exklusiven PRE PREVIEW, Schlumberger als langjähriger Partner der Salzburger Festspiele begleitet die Eröffnung und mit Engel & Völkers begrüßt die ART&ANTIQUE einen neuen Partner.

Für Genussmomente sorgen das Weingut Schüller aus Pillersdorf, das MUS.Café und der Stiegl-Keller Salzburg als Gastropartner im Gartenzelt. SCHLOSSSEITEN-Herausgeberin Lisa Gasteiger und Schmuckexpertin Eva Pintar setzen mit „LUST.WANDELN“ einen besonderen Programmakzent. Kunsttrans unterstützt die Messe im Bereich Kunstlogistik; auch Römerquelle begleitet die diesjährige Sommerausgabe.

Seit Jahrzehnten zählt die ART&ANTIQUE Salzburg zu den bedeutendsten Kunst- und Antiquitätenmessen Österreichs. Mit dem Umzug in das Bischofshaus schlägt sie ein neues Kapitel auf: Kunst aus mehr als 3.000 Jahren trifft auf historische Architektur, Festspielkultur und einen Garten mitten im Herzen Salzburgs.

MEDIENTERMIN – ERÖFFNUNG ART&ANTIQUE SALZBURG

Freitag, 14. August 2026

14.30 Uhr: Gruppenfoto, Begrüßung und Eröffnung durch Landeshauptfrau-Stellvertreter und Kulturlandesrat Mag. Stefan Schnöll sowie Segnung durch Erzbischof Franz Lackner OFM

ab 16.00 Uhr: Preview für geladene Gäste

Bischofshaus der Erzdiözese Salzburg

Kapitelplatz 2, 5020 Salzburg

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ART&ANTIQUE Salzburg

15. bis 23. August 2026

Bischofshaus der Erzdiözese Salzburg

Kapitelplatz 2, 5020 Salzburg

Öffnungszeiten:

15. bis 22. August: 11.00–19.00 Uhr

23. August: 11.00–17.00 Uhr

Informationen:

https://www.artantique-salzburg.at/

Pressebilder:

https://skyunlimited.at/presse/artantique-kunstmessen/artantique-salzburg-sommer-2026/