Großes Finale beim Kultursommer Wien 2026

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Kultur so nah“ bespielt der Kultursommer Wien schon seit fünf Wochen von Donnerstag bis Sonntag Grätzl-Bühnen in ganz Wien mit einem abwechslungsreichen Programm von mehr als 500 Acts aus Musik, Kabarett, Theater, Tanz & Performance, Literatur und Zeitgenössischem Zirkus. Jetzt startet das Festival in ein fulminantes Finale: Noch bis 16. August gibt es großartige Auftritte und zwanglose Kulturmomente unter freiem Himmel zu erleben. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Kultur-Highlights zum großen Festivalfinale

Musik: Tamara Flores, Krzysztof Dobrek, Johanna Kugler & Karl Markovics, Magdalena Wawra, LEETA, Billie Steirisch, Trio Lepschi, Wemimo, Julia Effekt, RUBIN (mit ÖGS-Übersetzung), Emiliano Sampaio & Friends, Yentes Kuzines mit Roman Grinberg, Gentlemen Music Club, Schwesta Ebra, Constanze, Niki & Tommy Hojsa, ŽEN, Aliosha Biz Trio, Heidi Krenn Quartett, Koko Cappelle, Judith Ferstl, Mira Perusich & Lan Sticker uvm.

Kabarett: Maria Muhar, Antonia Stabinger & Sonja Pikart, Christoph Jarmer, Thomas Hofer & Wolfgang Millendorfer, Julia Brandner & Robert Alan, The Wurst Guide to Living in Austria, David Stockenreitner & Marvin Tare, Soso Mugiraneza, Niko Nagl, Der Kuseng, Sebastian Hochwallner & AnnPhie Fritz, uvm.

Außerdem warten Auftritte von maria mercedes, Our House Vienna, Kompanie Samuel Feldhandler, Julia Bassenger & Adele Knall, Andrea Grill & Ivana Miloš, Tutti Dilemma, Familia Fantastic Theater, Lukas Johne, Ensemble21 und vielen weiteren Acts.

Mitmachprogramm & Kinderfest

Analoge Erlebnisse können Besucher:innen beim Mitmachprogramm von Kultursommer Plus sammeln. Beim Kinderprogramm am Vormittag gibt es ein Impro-Musical von Salon Spontan, ein Lesekonzert von Die Donaupiraten, das interaktive Beatbox-Konzert Pizza Katze von Raphael Schall oder ein Erzähltheater von Duo Accelerando. Das Kinderfest mit spannenden Shows und Mitmachstationen macht im Wilhelmsdorfer Park Halt (Sa, 15.8., 10:30–15:30 Uhr).

Gartenkonzerte & Jazz Brunch bis Anfang September

Generationsübergreifende Musikerlebnisse bieten die Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben. Wer sich noch nicht ganz von der Festivalstimmung verabschieden möchte, kann bis Anfang September den sonntäglichen Jazz Brunch von 12–14 Uhr in Kooperation mit dem Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz mit Konzerten von Tanja Filipovic Trio (16.8.), The Thrill Seekers (23.8.), Swingin' Café (30.8.) & Shlomit Butbul (6.9.) besuchen.

Alle Veranstaltungen unter: www.kultursommer.wien

Pressefotos: www.kultursommer.wien/presse